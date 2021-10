DIWO entra in aula

Dopo la formazione a Valencia la scorsa settimana due operatori della sede di Ceva, Annalisa Penone (docente di Italiano) e Irene Cornaglia (referente per i progetti Erasmus+), sono volate in Portogallo per proseguire con i lavori; dal 6 ottobre il progetto europeo Erasmus+ DIWO di cui il Cfpcemon è partner entrerà in aula.

DIWO nasce dalla volontà di portare in tutta l’Europa un progetto educativo spagnolo di successo (LOVA) che permette ai ragazzi di lavorare sulle proprie emozioni, sul potenziamento delle relazioni e sulla capacità di lavorare in gruppo, utilizzando strumenti e azioni che derivano dal mondo del teatro ed in particolare del teatro d’opera.

Dalla prima settimana di ottobre gli studenti delle classi prima di Ceva inizieranno il percorso: un modo per innovare la didattica, socializzare con i compagni e trasformarsi a poco a poco in una compagnia d’opera.

Il Cfpcemon non è nuovo ad attività che ruotano attorno al teatro: tre premi in tre anni grazie all’adozione del Teatro Marenco al Concorso Nazionale della Fondazione Napoli99 “La Scuola Adotta i Monumenti” e un corso di teatro dedicato alle classi seconda e terza, realizzato in collaborazione con La Compagnia del Teatro Marenco e finanziato grazie al Bando “Educazione alla Bellezza” della Fondazione CRC.

Oggi, l’adesione del Cfpcemon a questo impegnativo progetto condiviso con partner provenienti da Grecia, Turchia, Portogallo e Spagna, conferma la volontà di affiancare la formazione legata alla professione ad un aspetto di crescita personale dei singoli studenti.