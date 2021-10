A Nucetto affluenza del 59,15% alle urne, Enzo Dho verso la rielezione

Il dato dell’affluenza delle 15, alla chiusura dei seggi, indica che a Nucetto si è recato alle urne il 59,15% degli aventi diritto.

Per la tornata delle Amministrative 2021, un apposito decreto-legge del premier Mario Draghi, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 marzo scorso e poi convertito in legge, abbassa al 40% il quorum strutturale per l’elezione del sindaco nei Comuni (sotto i 15 mila abitanti) con una sola lista.