Con l'abito sposo damascato l'eleganza si fa disinvolta

Essere originali senza scadere nel kitsch grazie agli abiti sposo damascato

Fate parte di coloro che hanno sempre trovato i completi nuziali da uomo un po’ tristi nella versione total black o total blu? Allora prendete in considerazione di optare per un abito sposo damascato, capace di dare brio alle tradizionali suite da cerimonia. Particolarmente indicato per chi ama vestire colorato, dimostrano eleganza e fascino anche quando sono declinate nei colori classici.

È un trend dal successo inalterato nella moda wedding uomo che si conferma anche per gli abiti da sposo 2022. Ma a cosa si deve la fortuna di questo look? Scopriamolo insieme.

Gli albori dell’abito sposo damascato

Come ci dice la parola, questo tessuto prende nome dalla città di Damasco in Siria, che ne fu fiorente produttrice ed esportatrice durante il XII secolo, sebbene la sua invenzione derivi piuttosto dalla seta cinese.

In Italia ebbe tanta fortuna perché le repubbliche marinare avevano importanti relazioni commerciali con l’Oriente e lo importavano per impiegarlo nei paramenti sacri e nei vestiti sacerdotali. Da tenuta di gala nelle corti del passato si è trasformato in età moderna nell’abito sposo damascato che conosciamo oggi tutti.

La trama damascata è solitamente chiara su base scura o viceversa. Un gioco necessario per evidenziare le forme sinuose della decorazione che spesso prevede arabeschi, fogliame, volute di fiori.

Abiti sposo damascato e broccato: la differenza

Confondere un abito da sposo damascato con un abito broccato capita a tutti. Le due tipologie sono molto simili, poiché entrambe lavorate con disegni arabeggianti, floreali ed entrambe su contrapposizioni di colori.

Tuttavia, gli abiti da sposo damascato sono frutto di stampe del tessuto mentre quelli in broccato hanno motivi in rilievo. I primi uniscono tonalità simili, diverse solo per intensità chiaro/scuro, i secondi tendono molto più al contrasto accentuato, ad esempio oro su bianco o nero su rosso.

La stoffa del broccato può esser più pesante, soprattutto nella giacca, e data la particolarità della lavorazione anche i prezzi possono aumentare.

I colori prediletti per questa tipologia di vestito da sposo

Questo look nuziale, come anticipato all’inizio, è amato da chi varia anche nell’abbigliamento quotidiano e raramente indossa sempre gli stessi colori. Perciò la maggiore fortuna di questo abito sposo originale è in nuances diverse dal solito, quali il rosso, il bianco, il blu elettrico.

Il trend dell’anno è forse negli abiti da sposo bordeaux, di cui esistono infinite varianti, che si prestano bene all’accostamento col nero di un gilet o di una scarpa.

Le giacche sono proposte per gran parte con collo alla coreana e il cravattone con un fermanodo gioiello ne diventa il completamento perfetto.

Le combinazioni possibili per l’abito sposo damascato

Si fa presto a dire “voglio il damascato”. Avete mai pensato quale parte esattamente del vostro abito da sposo dovrebbe essere decorata in tal modo? Possiamo scegliere infatti tra una serie di combinazioni possibili, le quali possono adattarsi bene o meno bene ai vostri gusti.

Sapete già che starete per lo più a giacca aperta? Limitate il damascato al gilet ed esibitelo sotto un completo monocolore. Trovate eccessivi i ricami sul pantalone? Lasciate gli arabeschi solo alla giacca con un gilet e un pantalone semplice.

Il gioco di colore è tutto per gli abiti da sposo damascato, dunque mantenetelo anche nel contrasto dei tessuti. Se la giacca è molto ‘corposa’ nelle decorazioni, che abbia dei revers semplici di raso. Se il pantalone è fitto di arabeschi, sono d’obbligo un paio di scarpe di vernice lisce.

Sapendo che la moda uomo è in continua evoluzione, adattate pure i nostri suggerimenti ai look matrimoniali che avete già visto.