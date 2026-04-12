Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo chiamata a scegliere un soggetto di “chiara e riconosciuta fama”

Sono in corso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo le votazioni per il rinnovo dell’Organo di Indirizzo, composto da 14 elementi: 7 scelti dai componenti l’assemblea dei soci tramite votazione e altrettanti designati da istituzioni, enti ed associazioni..

Nell’ultima sessione di voto (la quinta), conclusasi giovedì, è stata eletta Maria Grazia Fraire, ex amministratrice della casa di riposo di Sanfront.

Con il suo ingresso è stata completata la compagine di competenza dei soci.

Gli altri componenti già eletti sono: Sabina Fornetti, Milva Rinaudo, Flavio Manavella, Gianni Manna, Federica Galleano, Gianni Benedetto.

Queste invece le designazioni in capo ad istituzioni enti ed associazioni: Sonia Damiano (Beni culturali ed artistici della diocesi), Dario Lorenzati (Unione montana Infernotto), Riccardo Occelli (Croce Verde), Alida Anelli (Comune di Saluzzo), Alessandro Gramaglia (Comune di Cardè, in rappresentanza dei Comuni della pianura)), Elena Lovera ( Camera di Commercio di Cuneo).

A queste manca ancora il soggetto “cooptato”, espressione del mondo accademico.

Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Accademia delle Belle Arti e Conservatorio Ghedini di Cuneo, le cinque realtà accademiche indicate nello statuto della Fondazione, hanno fatto pervenire due nominativi ciascuno.

Università Torino: Claudia Barolo e Stefania Beolè; Politecnico di Torino: Marzia Quaglio e Stefano Sacchi; Scienze gastronomiche di Pollenzo; Luisa Torri e Michele Antonio Fino; Conservatorio Ghedini di Cuneo: Elisabetta Olivero e Paolo Franciscone; Accademia delle Belle Arti di Arti di Cuneo: Salvatore Cirrito e Federico Maiocco.

Risultano essere tre i saluzzesi, per quanto in senso lato: Claudia Barolo, ordinaria di chimica all’Università di Torino, di nota famiglia saluzzese; Elisabetta Olivero (Sanfront), direttrice amministrativa del conservatorio Ghedini di Cuneo e Michele Antonio Fino (Revello), ordinario di diritto romano a Pollenzo.

Tra questi, a fine mese- a scheda segreta e a maggioranza assoluta -, l’Organo di indirizzo uscente voterà il rappresentante di “chiara e riconosciuta fama” (cos’ come recita lo statuto) dopo aver attentamente vagliato i curricula.

Da registrare come, in vista dell’assetto definitivo, atteso per fine aprile, si constati una sostanziale parità di genere.

Il nuovo Organo di Indirizzo sarà quello che, da qui ad un anno, eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo presidente chiamato (eventualmente) a succedere all’attuale, Mario Anselmo.