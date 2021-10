Lineaufficio, dove le “idee e sogni prendono forma”, presenta a Saluzzo Lineahome

Nel mese di settembre, Paola Mellano, titolare della Lineaufficio, storica azienda di arredamento uffici, ha presentato la nuova esposizione dedicata alle linea di arredamento nata per la casa. Nello showroom interamente rinnovato, e alla presenza di clienti e professionisti, è stato presentato il nuovo spazio dedicato alla progettazione, realizzazione e consulenza di arredamento casa. Con un team dedicato di architetti e designer, Lineahome è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi e prodotti comprensivi di consulenza, progettazione, preventivi, fornitura, coordinamento e posa, tutto guidato da valori, competenza e professionalità di pregio, già tratti distintivi di Lineaufficio.

«Un percorso che era nei miei progetti da tempo, – sottolinea Paola – un desiderio che nasceva dall’esigenza importante di rispondere alla fiducia, consolidata negli anni, di tanti clienti che ci chiedevano di intervenire anche nelle loro abitazioni private».

Una bella storia quella di Lineaufficio, che rappresenta quell’imprenditoria unica del nostro territorio, che punta da sempre all’eccellenza, e che volontà e tenacia, prima di Franco Mellano e poi della figlia Paola, hanno consentito all’Azienda di attraversare negli anni tantissimi momenti significativi, alcuni non sempre favorevoli, mantenendo però sempre alti gli standard, i valori e la competenza in ogni aspetto delle lavorazioni. Evolvendo. Senza dimenticare mai che nulla è definitivo ma occorre sempre essere aggiornati, creativi, attenti al mutare dei periodi, sensibili alle metamorfosi del mercato e alle nuove esigenze: «Perché la storia è sempre un punto di partenza, non di arrivo» ci dice sorridendo Paola.

Oggi , dopo oltre 50 anni, Lineaufficio può orgogliosamente ritenersi indiscusso riferimento delle principali realtà imprenditoriali della Provincia, e vantare il proprio talento nel saper rendere i luoghi di lavoro ambienti perfetti in cui lavorare ed esprimersi ogni giorno. Che si tratti di arredamenti direzionali, operativi e manageriali, oppure pareti mobili divisorie ed attrezzate, ma anche pavimenti sopraelevati-tecnici, controsoffitti-pareti in cartongesso, ristrutturazioni-contract, allestimento di sale conferenze, ogni realtà è progettata e curata per trasformarsi nel miglior posto in cui lavorare ed organizzare il proprio business. Anche nelle progettazioni di box industriali.

Cuore e testa non abbandonano mai lo staff che, in perfetta sintonia, contribuisce in ogni progetto a sostenere quel leit-motiv, “Idee e sogni prendono forma”, che da sempre anima Lineaufficio, mettendo al centro il Cliente e i suoi desiderata.

Ogni volta viene applicata quell’efficace sintesi fra i sistemi di arredamento che sanno ridefinire in modo intelligente lo spazio mantenendo inalterata l’identità del committente, con sobrietà ed eleganza, e gli elementi del design ricercato e capaci di restituire uno stile che trae la propria forza dalla linearità. Senza dimenticare i mood di tendenza che si incastonano e alternano fra abbinamenti di colori e materiali.

Ambienti ufficio davvero unici, “tailor made”, nel rispetto della funzionalità e destinazione d'uso, comfort e bellezza, che arrivano ad essere dei progetti “chiavi in mano”, quando desiderato, per accompagnare il cliente in ogni passo: dalla consulenza e progettazione - ogni ambiente viene presentato attraverso soluzioni anticipate con render 3D - e fino al preventivo, senza tralasciare la fornitura e la posa in opera. Tutto perfettamente coordinato.

LINEAHOME

Paola vuole sia anche così per Lineahome: replicare e proporre il concetto vincente delle” idee e sogni prendono forma”, trasformare gli spazi abitativi in nuove, rispettose identità, che si tratti della semplice individuazione del miglior spazio per una libreria, di un piano cottura oppure di una soluzione arredativa completa, personalizzata ed intuitiva dove, sempre, passione e competenza nel design si intreccino sapientemente con il lavoro degli artigiani, dell’elettricista, del posatore. E dove la cura dei dettagli, la precisione millimetrica delle lavorazioni, contribuisca a realizzare ambienti da sogno funzionali, accoglienti, in un ideale connubio fra praticità, tecnologia e bellezza.

E il risultato finale si rivelerà sempre quello desiderato, come per Lineaufficio: un po’ come ritrovarsi a dire «È proprio come l’avevo immaginato».

Lineaufficio/Lineahome - Via Savigliano 109/A - Saluzzo | Tel 0175. 42882 - 0175.46241

www.lineaufficio-saluzzo.it – info@lineaufficio-saluzzo.it