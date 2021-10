L'arte con chi ne fa parte, visita guidata al Museo "Avena" di Chiusa di Pesio

Al Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” di Chiusa di Pesio visita guidata con il Prof. Rino Canavese

Iniziativa nell’ambito del progetto “L’arte con chi ne fa parte” di Abbonamento Musei

Sabato 30 ottobre alle ore 15.30 una visita guidata speciale con il Prof. Rino Canavese, storico chiusano, per scoprire la figura del Cavalier Giuseppe Avena e la Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli di Chiusa di Pesio.

La visita guidata rientra del progetto L’arte con chi ne fa parte, la nuova iniziativa di Abbonamento Musei che porta il visitatore alla scoperta delle collezioni dei musei piemontesi e valdostani, con occhi nuovi: sono infatti i fondatori, i primi collezionisti, gli imprenditori, i nobili e i sovrani che li hanno abitati a condurre il pubblico lungo suggestivi percorsi di visita.

Al Museo “Avena” la visita sarà centrata sulla figura del Cavalier Giuseppe Avena. Imprenditore vissuto nell’Ottocento, acquistò la Certosa di Pesio trasformandola in un elegante stabilimento idroterapico che diventò un luogo di villeggiatura frequentato dall’alta società europea, aperto fino allo scoppio della prima guerra mondiale. Nel 1816 divenne direttore della fabbrica di vetri e cristalli della famiglia, alla quale dopo alcuni anni se ne aggiunse una seconda impiantata a Torre Mondovì. Benefattore per la comunità di Chiusa di Pesio, a cui destinò parte delle sue ingenti risorse per fondare l’asilo infantile e aiutare la casa di riposo locale, è a lui intestato il museo che espone numerosi oggetti prodotti all’interno dell’antica fabbrica e donati dagli eredi della Famiglia Beria.