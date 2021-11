Appello dal Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì per Roy, Spino, Dana e Moka

L’Associazione GEA, che gestisce il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì, lancia un appello per tutti i cani presenti in struttura da diverso tempo.

"Ci sono alcuni cani per i quali, nonostante sia passato ormai molto tempo e nessuno sia venuto a cercarli, non possiamo non pensare che non ci sia un proprietario, fuori ad aspettarli" - spiegano dall'associazione - "Cani socievoli, abituati all’interazione con l’uomo, che vanno al guinzaglio e che se possono non sporcano il loro box".

Sono Roy, trovato il 12 settembre a Pascomonti, Mondovì, e da allora ha lo sguardo triste dell’abbandono, Spino, segugio, trovato a Lesegno il 6 ottobre, Dana, trovata spersa la notte del 5 novembre a Tetti Ellero - Briaglia, e infine Moka, giovanissima femmina trovata il 19 novembre a Breolungi, Mondovì.

"Per loro abbiamo fatto ricerche e appelli su internet, appeso locandine, ma invano. Chiediamo quindi a tutti voi di aiutarci nelle ricerche, e a chi li riconoscesse di chiamarci al 347 881 0065, sperando che presto questi animali possano trovare al cancello il loro padrone che è venuto a prenderli."