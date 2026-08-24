Fossano ospiterà il 1° raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia [VIDEO]

Si è svolta nella mattinata di oggi, lunedì 24 agosto, nella Sala Rossa del palazzo comunale di Fossano, la conferenza stampa di presentazione del 1° Raduno Interregionale A.N.F.I che si svolgerà nella città degli Acaja dal 4 al 6 settembre prossimi.

Si tratta del 1° Raduno interregionale a livello nazionale per le Fiamme Gialle in servizio e in quiescenza. Fossano ha già ospitato, nei mesi scorsi, due eventi importanti, a fianco della GdF: l’inaugurazione di una sede A.N.F.I presso il castello e la consegna delle chiavi della città alla Guardia di Finanza.

A presenziare l’incontro il sindaco Dario Tallone e la sua giunta, insieme al presidente del comitato organizzatore Cosimo Ertico, al vicepresidente Giovanni De Bellis, al referente territoriale Mario di Vico e ad alcuni ufficiali del Corpo.

Presenti e intervenuti, anche il colonnello Andrea Alba comandante provinciale GdF di Cuneo, il senatore Giorgio Bergesio e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero.

L’evento vedrà la partecipazione delle delegazioni provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, che sommano 40 sezioni A.N.F.I, di cui 4 in provincia di Cuneo (oltre al capoluogo, Mondovì, Borgo San Dalmazzo e la sezione Alba-Bra-Fossano).

IL PROGRAMMA

Molto ricco di appuntamenti il programma, che è stato presentato nei dettagli dal presidente Ertico.

Si comincerà con l’accoglienza delle delegazioni, nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, presso il Castello.

Sabato 5 settembre alle ore 8 Alzabandiera presso il monumento ai Granatieri, con delegazioni GdF - A.N.F.I - Bersaglieri - Alpini – Granatieri, con posa di corona d’alloro.

Alle ore 8.30 Alzabandiera presso Monumento ai Caduti, con delegazioni GdF - A.N.F.I - Bersaglieri - Alpini – Granatieri, con posa di corona d’alloro.

Dalle ore 9 alle ore 12 due mongolfiere statiche saranno disponibili in piazza Clemente Panero e fino alle 17 saranno allestiti i gazebi nelle vie del centro cittadino.

Alle ore 9, per le vie di Fossano, si esibirà la Fanfara dei Bersaglieri di Nichelino. Alle ore 10, in piazza Castello, si esibiranno i gruppi cinofili della Guardia di Finanza e collaterali ODV A.N.F.I.

Alle ore 11.30 verrà celebrata la S. Messa nella basilica “Santa Maria e San Giovenale”. Alle ore 18 si terrà un’esibizione acrobatica sulle torri del castello degli Acaja e alle 18.30, chiusura della giornata con l’atteso concerto della Banda della Guardia di Finanza per festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione.

Domenica 6 settembre alle ore 8.30 ammassamento delle sezioni in piazza Vittorio Veneto e successivo arrivo delle autorità istituzionali, religiose, civili e militari. Attesi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi e il presidente nazionale A.N.F.I, generale di Corpo d’Armata Pietro Ciani.

Alle ore 10 sfilata con partenza da piazza Vittorio Veneto e percorso via Roma, via Cavour con arrivo in piazza Castello. Alle ore 10.30 inquadramento di Banda del Corpo, Plotone Militare e delle Divise Storiche della GdF, Gonfaloni delle Città e delle Sezioni A.N.F.I con alzabandiera.

Alle ore 11.30 saluti del sindaco della Città di Fossano, del presidente della Provincia di Cuneo, del Presidente della Regione Piemonte, del comandante interregionale della GdF e del presidente nazionale A.N.F.I.

Alle ore 12.30 chiusura della cerimonia.

SIGNIFICATO E PATROCINIO

La manifestazione, come sottolineato dal sindaco Tallone e dal senatore Bergesio (vedi interviste), cementa ulteriormente il legame del territorio con il Corpo della Guardia di Finanza. La città di Fossano è pronta ad accogliere i partecipanti che saranno numerosi (nell’ultimo raduno nazionale in Puglia oltre 4000) e a vivere intensamente questi due giorni di festa e di incontro.

Ricordiamo che l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia è articolata in 286 sezioni sparse in tutto il territorio nazionale, più una all'estero, e conta circa 30.000 soci.

La manifestazione fossanese ha il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, con main sponsor Poste Italiane.

Un plauso doveroso al comitato organizzatore e un ringraziamento a tutti i volontari che contribuiranno alla sua riuscita, per aver predisposto in poco tempo il raduno.