Vuelta, il presidente della Provincia Robaldo: "Un grande orgoglio, grazie a chi ha lavorato per rendere perfettamente percorribili le strade"

La provincia di Cuneo si è goduta la seconda tappa della Vuelta a España 2025, sostenendo i corridori metro per metro, dalla partenza di Alba fino all'arrivo di Limone Piemonte.

Un fiume di persone ha assistito alla corsa e trascorso una bella giornata di sport.

Ma naturalmente l'evento ha rappresentato una vetrina importante per l'intero territorio, conquistando, grazie alle riprese televisive, visibilità internazionale.

Il commento del presidente della Provincia Luca Robaldo: "Io non ho avuto modo di partecipare in prima persona all'evento ma l'istituzione era ben rappresentata dal vicepresidente Antoniotti e dai consiglieri Sannazzaro e Gatto. È stato un grande orgoglio per la Provincia di Cuneo ospitare uno dei più importanti giri a tappe del mondo. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per consentire alle nostre strade di essere percorribili come si deve. Si dice spesso, ed è vero, che devono passare le grandi corse per vedere le strade asfaltate al meglio. Ma la sinergia tra enti permette di programmare gli interventi e la bitumatura è a beneficio di tutti, non solo delle manifestazioni".