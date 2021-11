Da Messer Tulipano 3mila bulbi in dono per Cuneo e Alba

Anche quest'anno "Messer Tulipano" ha deciso di donare i preziosi bulbi di tulipano della collezione del Castello di Pralormo ad alcune importanti città del territorio piemontese. Infatti, oltre al piantamento avvenuto la scorsa settimana a Torino, in piazza Emanuele Filiberto, la manifestazione floreale passerà quest’anno anche dalle città di Cuneo, Alba e Chieri.



I bulbi, dalle varietà particolari e dai svariati colori, spunteranno nelle piazze, nelle rotonde e nei principali parchi e giardini Dei tre centri intorno al mese di aprile 2022, creando un suggestivo effetto scenico.



"Anche quest’anno – spiega la contessa Consolata Pralormo, ideatrice della rassegna floreale che si svolge ormai da 22 anni nel parco del castello alle porte di Torino – ho pensato di donare alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano, che saranno protagonisti di una splendida fioritura nel prossimo mese di aprile 2022. Oltre a essere per me un piacere valorizzare e 'donare' bellezza’’ alla città di Cuneo, è anche l’orgoglio di appartenere a una famiglia originaria di questa città, in quanto discendente di Marcello Soleri, l’illustre statista di origini cuneesi a cui è dedicato il viadotto all’ingresso della città, che mi motiva alla donazione dei tulipani per rendere ancora più affascinante la città".



"Siamo lieti e orgogliosi – dichiara l’assessore cuneese alla Cultura Cristina Clerico - che la nostra città torni a colorarsi con i meravigliosi tulipani di Consolata Pralormo, cui siamo grati per il legame, quasi un prezioso filo fiorito, che ha tessuto tra i luoghi cari a lei e alla Sua famiglia”.



Lo stesso numero di bulbi, circa 3.000 i bulbi, sono quelli che la contessa Pralormo tornerà a far dono alla Città di Alba nella giornata di oggi, martedì 23 novembre, per essere piantanti nei giorni seguenti.



Prosegue così la collaborazione tra il Castello di Pralormo e i tre Comuni per valorizzare e 'donare bellezza alle tre città, dove i cittadini potranno passeggiare e ammirare i fiori che nasceranno in aprile e che inviteranno ad andare anche ad ammirare la spettacolare fioritura di più di 100.000 tulipani nel parco del Castello di Pralormo dal 2 aprile al 1° maggio 2022, in occasione della 22ª edizione dell'evento ''Messer Tulipano''.