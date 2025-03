Tutti gli eventi in Granda per il week end: dal Motoraduno a Fossano ai "Tulipani a corte" a Govone

Nel week end spicca la Giornata del Fai di Primavera, ma non meno interessanti sono gli eventi “Un Borgo di Cioccolato” a Borgo San Dalmazzo, “Ponte del Dialogo” a Dronero, “Motoraduno di Primavera” a Fossano e “Tulipani a corte” in quel di Govone.

Non mancano i mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato in molte località della Granda e le attività outdoor, come numerosi sono i concerti e le rappresentazioni teatrali un po’ ovunque.

E ancora mostre, esposizioni, feste, occasioni per bongustai, laboratori per i più piccoli, visite guidate negli angoli meno conosciuti della provincia.

Si ricorda di scegliere dove trascorrere il fine settimana con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l’edizione speciale che celebra il cinquantenario della Fondazione. Sul sito indicato è possibile cercare le località cuneesi visitabili ed effettuare le eventuali prenotazioni.

CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Sabato 22 marzo 2025, negli spazi del Rondò dei Talenti a Cuneo, in via Luigi Gallo 1, doppio evento collaterale alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” allestita nello Spazio Inn@vazione e organizzata da CRC Innova e associazione culturale CUADRI, in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC, che proprio nei giorni scorsi ha superato il tetto di 25 mila visitatori.



CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 22 e domenica 23 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.



CUNEO

INVERNO AL PARCO

Sabato 22 marzo, ore 15.00-16.30 laboratorio per bimbi di 8-11 anni. Info: 0171/444501 - eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it



CUNEO

GIORNATA DEL FAI

Domenica 23 marzo in occasione della 33esima edizione delle Giornate del Fai di Primavera, visite guidate in varie zone della città con partenza dal banco di accoglienza in piazza Galimberti. L’evento prende il nome di “Echi di Liberty” e avrà come mete a scelta il Palazzo delle Poste, Le tettoie Liberty dei mercati, Il viale degli Angeli e il Cimitero urbano. Info: https://fondoambiente.it



CUNEO

DOMENICHE AL CONSERVATORIO

Domenica 23 marzo, nell’ambito di “Che spettacolo… musica e teatro!”, viene proposto “Il Carnevale degli animali”, spettacolo rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

ALBA

CONCERTO GEMELLAGGIO

Sabato 22 marzo, alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe, il Coro Coe di Boblingen incontrerà il Coro Forever Young di Roddi. Il concerto si concluderà a cori riuniti. Info: www.comune.alba.cn.it



ALBA

PREZIOSI TESSUTI

Sabato 22 marzo, alle ore 15.30, presso il MUDI – Museo Diocesano di Alba si terrà “Aria di primavera”, il primo laboratorio a tema floreale per celebrare l’arrivo della primavera. Info: https://visitmudi.it/



ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 23 marzo, con ritrovo in piazza Risorgimento davanti municipio/ufficio turistico, visite guidate ad Alba sotterranea. Info: www.ambientecultura.it



ALBA

ALBATTLE

Nel week end competizioni, spettacoli dal vivo, battaglia di brani e concerti musicali, Skateboarding, Basket, workshop delle discipline sportive urbane, visione di 4 docufilm realizzati dal Comitato Internazionale Olimpico in occasione della Breakdance a PARIGI 2024 e molto altro.

Info: www.bestreet.it oppure 333 65 27 484 - 339 31 05 977.



ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Sabato 22 e domenica 23 marzo presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.



BAGNASCO

CONFLITTI

Sabato 22 marzo alle ore 21, nella Sala San Giacomo di Bagnasco, andrà in scena “Conflitti”, spettacolo di danza contemporanea con la Compagnia Tirati in Ballo. Info: 389 25 59 948.



BORGO SAN DALMAZZO

UN BORGO DI CIOCCOLATO

Sabato 22 e domenica 23 marzo si svolgerà la 25esima edizione di “Un Borgo di Cioccolato” l’evento più dolce dell’anno. Inaugurazione sabato 22 marzo alle ore 10.30 a Palazzo Bertello. Il tema scelto sarà “Cioccolato abbinato a erbe, fiori e spezie”, con laboratori, degustazioni, musica, danze occitane, animali, mercatino dell’hobbistica, mostra di pittura, spettacolo teatrale e molto altro. Tutto il programma del week end su: https://fierafredda.it/



BORGO SAN DALMAZZO

CENA UN BORGO DI CIOCCOLATO

Sabato 22 marzo, alle ore 19.45, in occasione di “Un Borgo di cioccolato”, golosissima cena nei locali di Palazzo Bertello in cui l’ingrediente principe sarà il cacao. Info e prenotazioni: www.fierafredda.it



BORGO SAN DALMAZZO

SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 22 marzo, alle ore 18 e alle ore 21.30, l’Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” ospiterà lo spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina”, con Virginia Risso e Gaia Contraffatto, in occasione della manifestazione “Un Borgo di Cioccolato”. Info: www.fierafredda.it



BRA

DONNA DISCO DANCE

Sabato 22 marzo, presso l’Auditorium G. Arpino (Largo della Resistenza), alle ore 21.

divertimento e beneficenza con l’evento dal titolo: “Donna disco dance, prevenzione è musica”.



BRA

LE STANZE DELL’ARTE

Sabato 22 e domenica 23 marzo, con orario 15.30-18, sarà visitabile presso Palazzo Mathis la mostra “Le stanze dell’arte”, una selezione di opere di artiste del territorio in una collettiva promossa dalla Consulta delle Pari Opportunità, nell’ambito della rassegna “Marzo Donna”. Info: https://www.turismoinbra.it/

BUSCA - VALMALA

STORIE DI CAMMINI

Sabato 22 marzo alle ore 15.30, presso il Santuario di Valmala, le guide di Chamin vi invitano a Storie di cammini, Santuari e "poveri cristi”: una piacevole passeggiata a tema sotto l’equinozio di primavera incentrata sulla religiosità popolare. Info: 329 45 72 984.



CARAGLIO

LOTTAVANO COSÌ COME SI GIOCA

Sabato 22 marzo alle ore 21 nel Teatro Civico di Caraglio andrà in scena lo spettacolo "Lottavano così come si gioca". Info: https://www.santibriganti.it/

CARAMAGNA PIEMONTE

GIORNATA DEL FAI

Sabato 22 e domenica 23 marzo in occasione della 33esima edizione delle Giornate del Fai di Primavera, visite guidate all’arciconfraternita di Santa Croce e all’ex abbazia di Santa Maria. Info: https://fondoambiente.it

CERVASCA

CORRITALIA 2025

Domenica 23 marzo si svolgerà la manifestazione ludico-motoria “Corritalia 2025 - Insieme per i beni culturali ambientali” con ritrovo alle ore 9.30 in piazza Asilo. Percorso di 4 km nella “Via dei Castagni”.



CORNELIANO D’ALBA

BONNOT

Sabato 22 marzo, dalle ore 21 nel Cinema Vekkio - circolo Arci, spettacolo Hip Hop con il DJ Bonnot e altri artisti. Info: https://www.cinemavekkio.it/



DIANO D’ALBA

GIORNATA DEL FAI

Sabato 22 e domenica 23 marzo con orari 10-13 e 14-18, presso la Tenuta San Sebastiano "San Bastiàn - lo Spianamento” - Via S. Sebastiano 2 Diano d’Alba, turni di visita con max. 15 persone, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e gli Apprendisti Ciceroni dei Licei Classico ed Artistico “Govone” di Alba. Info: https://fondoambiente.it



DOGLIANI

ASSONANCE

Domenica 23 marzo alle ore 17 presso il Teatro Sacra Famiglia concerto del duo AssonAnce, formato da Roberto Carbellotto e Gilberto Meneghin.



DRONERO

MERCATINO SLOW FOOD

Sabato 22 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il cortile del convitto San Giuseppe a Dronero, Mercatino della comunità Slow Food Valle Maira. In occasione della “festa patronale” e della festa del papà, a partire dalle ore 11 un aperitivo speciale per tutti i papà. Info: www.vallemaira.org/



***

DRONERO

PONTE DEL DIALOGO

Nel week end prosegue l’edizione primaverile del Festival letterario diffuso “Ponte del Dialogo”. Tutto il programma su www.pontedeldialogo.it/edizione/primavera-2025/



DRONERO

MOSTRA ROSANO

Domenica 23 marzo, presso il Museo Mallè, aperta l’esposizione “Bruno Rosano - l’eterna spinta di andar per monti”, raccolta del fotografo specializzato in paesaggi montani. Orario: 15 - 19.

FOSSANO

MOTORADUNO DI PRIMAVERA

Sabato 22 e domenica 23 marzo, tradizionale appuntamento per i centauri del territorio con il Motoraduno di Primavera 2025. Una due giorni ricca di eventi dedicati al mondo del motociclismo con stand, mercatino, moto storiche, test drive e mototour. Per tutto il weekend appuntamento con animazione e musica live, street food ed esibizioni a tema. Domenica 23 marzo, alle ore 13 il padiglione di Frazione Savella, a Trinità, ospiterà il pranzo di inizio stagione.

Tutte le info sul motoraduno: www.vmstyle.it e

https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/motoraduno-di-primavera-1



GOVONE

TULIPANI A CORTE

Domenica 23 marzo, presso il Castello Reale di Govone si svolgerà l'evento “Tulipani a corte”. In occasione della manifestazione, si potrà godere di un vero e proprio spettacolo della natura, la fioritura spontanea nel parco dei Tulipa oculus solis, che regalerà ai visitatori un'insuperabile tavolozza di colori. L’inizio della primavera si festeggia inoltre con visite guidate agli appartamenti reali e alla chiesa di Santo Spirito, concerti, mostre d’arte, giochi all’aperto per bambini e mercatino del borgo. Tutte le info sulla manifestazione su: www.castellorealedigovone.it



GOVONE

CROCICCHI

Sabato 22 e domenica 23 marzo, presso le sale del Castello Reale di Govone, sarà visitabile la mostra “Crocicchi” (di carta, di tempo e di intento) dell'illustratore cuneese Marco Paschetta.

Orario: 10 - 12.30 / 15 – 18.



LIMONE PIEMONTE

SUNSET RUNNING

Sabato 22 marzo, con partenza alle ore 17.30 da Panice Soprana, prenderà il via la Sunset Running Race, evento capace di unire sport, natura e divertimento. Info: www.sunsetrunningrace.it



***

MANTA

GIORNATA DEL FAI

Sabato 22 e domenica 23 marzo, in occasione della 33esima edizione delle Giornate del Fai di Primavera, visite guidate al castello della Manta e ai tesori del borgo ai piedi del castello. Info: https://fondoambiente.it

MARENE

YO YO PIEDIRUOTA

Sabato 22 marzo alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie "Yo Yo Piediruota". Info: www.parrocchiamarene.it



MONDOVÌ

MERCATINO

Domenica 23 marzo, nel rione Breo presenti una novantina di espositori di mobili antichi, collezionismo, oggettistica di design e vintage per il mercatino dedicato all'antiquariato, collezionismo e hobbistica. Info: https://comune.mondovi.cn.it/



MONDOVÌ

LINEE PARALLELE

Nel week end, presso l'Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza, sarà possibile visitare la mostra fotografica "linee parallele". Un viaggio visivo attraverso gli scatti di Lorena Durante e Gabriele Cristiani, tra arte e paesaggio, memoria e territorio. Ingresso libero. Orari: 10-12 e 16-18.



MONFORTE D’ALBA

MERCATINO ARTIGIANI CREATIVI

Domenica 23 marzo, dalle ore 10 alle 18, “Mercatino dell'Antiquariato e Artigianato”. Artigiani e creativi espongono in Piazza Umberto I. Info: 375 83 56 711.





NEIVE

VENINI HERITAGE

Sabato 22 e domenica 23 marzo aperta la mostra “VENINI Heritage" esposizione dell'iconica e raffinata arte del vetro italiano. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Info: 380 51 74 332.



NOVELLO

LANGA SILVATICA

Sabato 22 marzo, dalle ore 15, camminata con accompagnamento di un “trifolau” e particolare attenzione alle essenze e arbusti legati al mondo del tartufo. Info: 333 19 43 553.



OSTANA

PASSEGGIATA NEL BOSCO

Sabato 22 marzo, alle ore 15, appuntamento al Rifugio Galaberna di Ostana, nell’ambito del Green Days Festival, per una passeggiata nel bosco alla scoperta del progetto di riforestazione "Robin Wood". Alle 18.30 apericena a base di prodotti locali e sostenibili. A seguire proiezione del film "Come se non ci fosse un domani". Info: www.greendaysfestival.it



FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

WINTER HEAD PADEL

Nel week end si svolgerà, il Winter Head Padel, un evento innovativo che porta il padel in un contesto montano. Info: https://pratonevoso.com/



RACCONIGI

IL TROVAROBE

Domenica 23 marzo, dalle 7.30 alle 18, le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: www.visitracconigi.com/



SALUZZO

IL LUPO PERDE IL PELO

Sabato 22 e domenica 23 marzo, alle ore 21, presso il Teatro del Marchesato, spettacolo “Il lupo perde il pelo” con la regia di Lionello Nardo. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

SAVIGLIANO

SACRED CONCERT

Sabato 22 marzo alle ore 21, presso il Teatro Milanollo a Savigliano, “Sacred Concert”, concerto in onore del Maestro Duke Ellington. Info: www.amicimusicasavigliano.org/



SAVIGLIANO

IO CRISTINA VI DONO IL MIO CUORE

Domenica 23 marzo alle ore 17.30, all'interno del Salone d’Onore di Palazzo Taffini a Savigliano, concerto "Io, Cristina, vi dono il mio cuore". Info: https://www.leterredeisavoia.it/



SAVIGLIANO

VISITA GUIDATA

Domenica 23 marzo alle ore 10.45 e 15.45, con ritrovo in Piazza Santa Rosa, davanti allo IAT, visita guidata per scoprire il mondo di Vittorio e Cristina, per approfondire i rapporti tra Piemonte e la Francia tra il ’500 e ’600 e per respirare la storia, attraverso una passeggiata tra le stanze di Palazzo Taffini e Palazzo Cravetta. Info: https://visitsavigliano.it/



SCARNAFIGI

IL SUONO ESSENZIALE

Sabato 22 marzo dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 23 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala Mostra Confraternita aperta la mostra interattiva, alla scoperta dei suoni dal mondo “Il suono essenziale”. Info: @CONSonanTE



VALDIERI

CON PAPÀ IN VALLE GESSO

Sabato 22 e domenica 23 marzo, presso l'Area Archeologica di Valdieri in valle Gesso, a partire dalle ore 9, visite guidata al Parco Archeologico e al Centro faunistico Uomini e Lupi. Info: https://www.montagnedelmare.it/



VERZUOLO

LA CONTEA DEL MONDO MAGICO

Sabato 22 e domenica 23 marzo presso il Parco del Castello di Verzuolo si svolgeranno una serie di attività pensate per adulti e bambini. Info: https://villadiverzuolo.it/



VOTTIGNASCO

COME UN LIBRO

Domenica 23 marzo, seconda edizione “Come un libro”, piccolo festival di tre appuntamenti: storie, interventi comici, letterari, cooking show e musica per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico del territorio delle Terre di Mezzo. Info: https://associazioneoctavia.com/