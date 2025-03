L’Europa sceglie il riarmo, le reazioni dei cuneesi: come si difende la pace? [VIDEO]

Risulta ufficiale – anche se ancora parrebbe mancare l’accordo sui metodi di finanziamento – il nuovo piano di riarmo dell’Unione Europa, approvato proprio in questi ultimi giorni. Una scelta presa anche in reazione alle ultime messe degli Stati Uniti relativamente alla politica estera, e che certo rischia di scontentare in molti.

Cosa ne pensano i cuneesi, dell’accordo raggiunto a Bruxelles? Come si difende la pace? La risposta – almeno alla prima domanda – nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi.