Doppio appuntamento con la scuola di scialpinismo del Cai di Cuneo

Il prossimo mese di gennaio prenderà il via il 46esimo corso di scialpinismo: sarà un corso di livello base, rivolto sia a chi si approccia per la prima volta allo scialpinismo, sia a chi vuole approfondire o migliorare le proprie conoscenze.

Obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi le nozioni basilari indispensabili per affrontare in sicurezza l’ambiente montano invernale. Si svolgeranno lezioni teoriche e uscite pratiche; il termine del corso è previsto a marzo. Le iscrizioni si ricevono online al link che sarà attivo sul sito della sezione a partire dalle ore 21:00 di venerdì 3 dicembre 2021, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Intanto, a metà dicembre, ritorna l’appuntamento con “Sicuri sulla neve”, in una formula nuova rispetto alle passate edizioni: giovedì 16 dicembre alle ore 21 nella sede, in via Porta Mondovì 5, una lezione teorica sul tema dell’autosoccorso, a cui seguirà, il sabato 18, una prova pratica, in ambiente innevato.

Nella giornata in campo verrà simulata un’azione di autosoccorso: cosa fare in caso di incidente in valanga, come muoversi, come evitare errori, come utilizzare Artva, pala e sonda. Questo secondo appuntamento è riservato ai soci Cai e per partecipare è necessario iscriversi il giorno 5 dicembre dalle 21.00 al link attivo sul sito sezionale.

Il programma completo degli eventi (con i contatti per maggiori informazioni) e i link per le iscrizioni sono disponibile sul sito www.caicuneo.it, o sulla pagina FB della scuola

https://it-it.facebook.com/scialpinismocaicuneo