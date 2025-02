Cuneo, inaugurata la nuova farmacia comunale del San Paolo: "Ora guardiamo ai prossimi dieci anni dei nostri presidi di territorio"

Si è “fatta il lifting” – come, scherzosamente, dicono le stesse operatrici in camice bianco – la farmacia del quartiere San Paolo di Cuneo: la più storica tra le cinque gestite dalla Farmacie Comunali srl – lanciata nel 1981 quando ancora si trovava nella struttura dell’odierno ospedale e spostatasi nei locali attuali tra il 1988 e il 1989 – è stata infatti oggetto di lavoro di riqualificazione del valore di circa 120 mila euro e interamente coperti da fondi societari, iniziati venerdì 14 febbraio scorso.

A portarli a termine in meno di dieci giorni la ditta Mottigliengo di Torino, che si è occupata della sostituzione del mobilio, della ripavimentazione completa, della sostituzione della vetrina e di diversi altri sotto-interventi. Consegnando la “nuova” farmacia al pubblico a partire da martedì 25 febbraio.

Oggi (venerdì 28 febbraio) alle 14 i nuovi locali sono stati inaugurati ufficialmente, alla presenza della sindaca Patrizia Manassero, del vicesindaco Luca Serale, dell’assessore Alessandro Spedale e dell’amministratore di Farmacie Comunali srl (ed ex assessore) Davide Dalmasso. Con loro, anche il comitato di quartiere e Claudio Guazzafame, storico direttore della farmacia sino al 2006.

“Siamo tutti convinti del valore sociale di un servizio come questo, non solo di quello economico – ha detto Manassero -: al cittadino serve spesso un conforto e un confronto faccia a faccia per sentire di non essere solo. Questa farmacia, storica, è punto importante del San Paolo, che ha visto e vedrà momenti di ristrutturazione e rinnovamento importante”.

“Questo punto vendita non veniva riqualificato da quarant’anni – ha detto Dalmasso -. Ringrazio dottoresse e dottori, presenti e non, che sono vero motore della nostra società e che rendono un servizio utile per il quartiere e per l'intera popolazione”.

Dei lavori e dell’inaugurazione odierna proprio Dalmasso aveva dato conto nella commissione del 18 febbraio. L’intervento ha spinto la Farmacie Comunali srl a chiedere al Comune il rinnovo della convenzione “in house” del proprio servizio con un anno di anticipo. Il motivo, la migliore ammortizzazione del costo dei lavori, circa 100 mila euro. La delibera è stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, non senza polemiche: alcuni consiglieri di minoranza (Giancarlo Boselli e Ugo Sturlese sopra tutti) hanno sottolineato la scarsa solidità della richiesta a fronte di un investimento così basso.

Per il comitato di quartiere, è infine intervenuta Franca Giordano – anche lei ex assessora -: “Questo è un servizio davvero importante per la comunità, e rassicurante per i cittadini, a fronte del quale voglia esprimere un grande ringraziamento a a chiunque ne consenta il funzionamento. E all'amministrazione comunale, che vi ha creduto anche quando, anni fa, i problemi concreti si sono fatti particolarmente seri. Guardiamo con ansia al completamento dei lavori che continueranno a interessare il nostro centro commerciale”.