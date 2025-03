Il futuro del Parco Tanaro ad Alba: "Il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo rispettando l'ambiente e le normative"

Uno spazio verde di grande valore, un'area a due passi dal centro storico che potrebbe diventare un punto di riferimento per sport, eventi e tempo libero. Eppure, sul Parco Tanaro il dibattito è aperto e lo scontro politico acceso. Quali sono i piani dell’amministrazione? La minoranza accusa la giunta di aver sottratto risorse già destinate al parco, mentre la maggioranza difende le proprie scelte in nome di una progettazione più rispettosa dell’ambiente fluviale. Il confronto è andato in scena nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Alba.

Il consigliere Massimo Reggio (Alba Domani), intervenendo a nome anche dei gruppi Forza Italia, Per Alba Cirio, Fratelli d’Italia e Lega, ha interpellato l’amministrazione sulla strategia per il Parco Tanaro. La richiesta si è concentrata sulle progettualità in corso e sugli stanziamenti destinati all’area.

"La precedente amministrazione aveva avviato una serie di interventi per riqualificare il parco, tra cui l’area eventi già realizzata, il finanziamento e la progettazione di una pista per biciclette pump track, oltre alla previsione di un’area per lo sgambamento dei cani. Era inoltre stata predisposta l’acquisizione dell’area dell’impianto sportivo Michele Coppino, considerata strategica per ampliare le zone a uso sportivo e ricreativo. Tuttavia, una recente delibera di giunta ha spostato la realizzazione della pump track nel quartiere Mussotto, sottraendo risorse già stanziate per il Parco Tanaro", ha sottolineato Reggio. "Chiediamo quindi all’amministrazione di chiarire quali siano i progetti concreti e gli stanziamenti previsti per il futuro del parco".

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, che ha ribadito la centralità del Parco Tanaro nelle strategie dell’amministrazione, pur sottolineando la necessità di un’attenta valutazione del contesto naturale e normativo dell’area. "Riconosciamo le potenzialità del parco, essendo uno spazio verde di grande valore a pochi passi dal centro storico. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare progettualità che favoriscano la fruizione dell’area nel pieno rispetto del suo ambiente fluviale e delle normative vigenti", ha affermato Fenocchio.

L’assessore ha poi precisato che nel parco sono attualmente insediate attività con concessioni attive fino al 2027 e che qualsiasi intervento dovrà essere concordato con enti competenti come AIPO, che regolamenta le aree fluviali. "Abbiamo già avviato interventi di manutenzione, ad esempio per risolvere alcune criticità legate alla percorribilità dei sentieri dopo eventi meteorici. Inoltre, stiamo procedendo con l’acquisizione dell’area sportiva Michele Coppino, che consideriamo una risorsa strategica", ha aggiunto.

Sulla questione della pump track, Fenocchio ha spiegato che la decisione di spostarla nel quartiere Mussotto è derivata da un’interlocuzione con gli enti competenti. "Abbiamo scelto un’area che permettesse la realizzazione del progetto senza preclusioni né aggravi di costi, garantendo comunque una valorizzazione adeguata", ha chiarito.

Infine, l’assessore ha ribadito l’intenzione di sviluppare il Parco Tanaro con un approccio equilibrato: "Vogliamo restituire ai cittadini un’area fruibile, valorizzata e rispettosa del contesto naturale, puntando a rafforzare il legame tra la città e il fiume".