San Giacomo di Roburent piange Giancarlo Martino

È scomparso a Mondovì, strappato alla vita da un male incurabile, a 67 anni, Giancarlo Martino, ingegnoso commerciante di San Giacomo di Roburent, Comune di cui è stato assessore comunale dal 1999 al 2005, con la Giunta del prof. Rinverdi Canova, quindi per un paio di anni consigliere di minoranza. Al servizio del Comune si impegnò per condurre a buon termine una struttura piccolo industriale, che avrebbe costituito motivo di sviluppo economico sostanzioso, ma, purtroppo, non potè vedere la vita. Si interessò attivamente a molti altri campi amministrativi, dotato come era di sensibilità sociale. Nel campo del commercio profuse impegno e coraggio in vari centri del Monregalese e infine a Cuneo.

I funerali si svolgeranno alle ore 10 di oggi, sabato 8 gennaio, nella Parrocchiale di San Giacomo.