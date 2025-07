Gatto bloccato su un pino a Villanova Mondovì: salvato dai Vigili del Fuoco

Si è arrampicato su un pino ed è rimasto bloccato, non riuscendo più a scendere.

Soccorso speciale per i Vigili del Fuoco che questa mattina, sabato 19 luglio, sono intervenuti in via Garombo, nel comune di Villanova Mondovì per aiutare un gatto in difficoltà.

Il felino, come spesso capita, ha raggiunto la cima di un pino, ma poi non è più riuscito a scendere in autonomia.

Allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra del distaccamento di Mondovì e l'autoscala proveniente da Cuneo, l'animale è stato raggiunto, messo in sicurezza in un trasportino e riportato a terra, per essere poi restituito ai proprietari.