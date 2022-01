Quei "bus sostitutivi fantasma"...

Nei giorni scorsi, l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, in risposta all’interpellanza del consigliere Ivano Martinetti, aveva annunciato per l’anno nuovo un bus sostitutivo del treno che scendeva da Limone alle 7.32.

"Sarò vero? - scrive in una nota l'Associazione Gruppo Oltre - E’ difficile saperlo.

Sul sito di Trenitalia non risulta nulla, ma questo non è così significante, perché il treno delle 9.32 è stato sostituito da bus nel periodo delle vacanze ma sui monitor risulta semplicemente cancellato e per il sito non esiste. Nemmeno dal 10 gennaio in avanti, data in cui avrebbe dovuto essere ripristinato il treno.

Se si chiede in biglietteria rispondono che a loro non è arrivata nessuna comunicazione né per una corsa né per l’altra: “ non ci dicono mai nulla, del bus sappiamo quando e se lo vediamo nel piazzale”.

Come fanno le persone a usare il servizio se non viene comunicato in alcun modo?

E’ difficile capire perché venga così trascurata l’informazione.

Come è ancora oggi difficile capire perché il treno delle 7.32, frequentatissimo dai pendolari della valle, sia stato soppresso.

L’Ufficio Comunicazione dell’Assessore Gabusi ci aveva comunicato che era una conseguenza della “revisione dei turni dei treni per anticipare il primo servizio in direzione Ventimiglia. L'anticipo di tale treno è stato indicato come una priorità per servire i lavoratori diretti all'ospedale di Tenda”.

Peccato che per i lavoratori in questione è un anticipo che non serve: il treno arriva a Tenda comunque troppo tardi.

Non era meglio lasciare le cose come stavano?

E non sarebbe auspicabile un dialogo con i territori prima di effettuare scelte che danneggiano i cittadini?"