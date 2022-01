Come scegliere la migliore asciugatrice

Anche se tutti speriamo in una bella giornata durante l’autunno e l’inverno purtroppo non sempre accade e all’improvviso sorge una piccola difficoltà nel come poter asciugare i tuoi capi in maniera veloce senza ingombrare casa.

Con l'avvento delle asciugatrice, puoi godere di una serie di vantaggi che fanno risparmiare tempo, fatica e denaro.

Come scegliere il miglior essiccatore e tenere conto di tutte le caratteristiche importanti lo spiegheremo più avanti.

Decidi il tipo di asciugatrice

Asciugatrice a tamburo

Un'asciugatrice a tamburo ha una struttura simile a una lavatrice: lo stesso portello di carico, lo stesso pannello di controllo.

Lo sviluppo si basa sull'asciugatura con aria riscaldata e il tamburo rotante sposta la biancheria, accelerando notevolmente il processo di evaporazione dell'umidità trattenuta nei tuoi capi.

Asciugatrice a ventola

Nell’asciugatice di questo tipo l'umidità evaporata dalla biancheria viene espulsa tramite specifici condotti collegai alla rete di scarico.

I vantaggi sono la semplicità e l’affidabilità.

Svantaggi: è necessario un buon sistema di ventilazione, la sua assenza porta ad un aumento dell'umidità. Il solito sistema casalingo non è sempre sufficiente. Tali modelli di asciugatrici sono difficili da installare.

Asciugatrice a condensa

Il principio di asciugatura a condensazione: l'aria riscaldata dall'elemento riscaldante passa attraverso il tamburo con la biancheria, cattura l'umidità, dopodiché entra nel refrigeratore, si raffredda e l'umidità in eccesso si condensa in uno scompartimento separato adibito alla raccolta di acqua.

Il vantaggio delle macchine a condensazione rispetto a quelle ventilate è la facilità d'installazione: non è necessario che siano collegate alla ventilazione. D'altra parte, l'utente deve monitorare il contenitore dell'umidità per evitare che l’acqua accumulata fuoriesca dal contenitore.

Asciugatrice a pompa di calore

La pompa di calore viene utilizzata per forzare l'aria calda e secca all'interno dell'asciugatrice, dove aspira l'umidità dal bucato. L'aria passa quindi attraverso l'evaporatore dove la sua temperatura viene abbassata. Di conseguenza, si forma condensa. La condensa raccolta dalla biancheria viene scaricata attraverso i condotti di scarico. Liberata dall'acqua in eccesso, l'aria entra nel condensatore e si riscalda nuovamente. Il ciclo viene ripetuto tutte le volte necessarie fino a quando il bucato non è asciutto.

Lavasciuga

Un altro tipo è la lavasciuga. L'essenza del lavoro è fornire aria attraverso l'elemento riscaldante, che pompa l'aria calda sul tuo bucato. C'è qualche limitazione sul volume di asciugatura, nonostante il volume del cestello sia progettato, ad esempio, per 5 kg di bucato, è possibile asciugare solo 2,5 kg, il che significa che dovrai togliere una parte del bucato e asciugarla in due fasi.

Leggi le recensioni

Uno studio preliminare dell'apparecchio elettrico desiderato è parte integrante della sua selezione. Con una così ampia varietà di prodotti sul mercato non è consigliabile fermarsi a comprare il primo elettrodomestico che si vede. Ti consigliamo di leggere un paio di siti con delle recensioni per assicurarti che la tua scelta delle asciugatrici è quella giusta, confronta i modelli disponibili e cerca quello più adatto e più conveniente alle tue esigenze.

Definisci i programmi e le funzioni necessarie

I produttori, a seconda della classe e del tipo di attrezzatura per l'asciugatura, offrono modelli con un numero diverso di programmi e funzioni aggiuntive.

Tutte le modalità di programma delle asciugatrici sono classificate:

dalla lunghezza del ciclo di asciugatura;

dall'umidità residua;

per tipo di tessuto;

per tipo di abbigliamento.

Programmi aggiuntivi

La scelta di uno specifico programma dipende sempre da cosa volete fare con il bucato dopo l'asciugatura: stirare, riporre nell'armadio o pure da indossare subito. Alcuni programmi sono chiamati proprio così.

Ad esempio:

"nell’armadio";

"sotto il ferro";

"soffio di luce" e altri.

La modalità "nell’armadio" presuppone biancheria ben asciutta e "sotto il ferro" significa lasciarla un po' umida.

La modalità "accelerata" o "asciugatura rapida" viene utilizzato quando è necessario asciugare urgentemente un capo specifico. Aumentando la temperatura e la velocità di rotazione del cestello riducendo i tempi di attesa.

Modalità "ventilazione" è ideale per capi che non hanno bisogno di essere lavati, ma hanno bisogno di essere rinfrescati. Ad esempio: cose che sono state riposte nell'armadio per molto tempo. La ventilazione con aria non riscaldata consente di liberare i vestiti da polvere, acari, peli di animali domestici e odori sgradevoli.

Funzioni aggiuntive

Avvio/Avvio ritardato consente di caricare la biancheria nell'asciugatrice e impostare il programma desiderato, posticipando l'inizio del ciclo di asciugatura da un'ora a 8-16 ore, a seconda del modello di asciugatrice. L'utente può scegliere l'ora in cui altri dispositivi non funzionano, o anche di notte (questo è particolarmente vantaggioso se si dispone di un contatore a due/tre tariffe). Raffreddamento. Dopo la fine del programma principale, i capi vengono soffiati con aria fresca per alcuni minuti per ridurre la temperatura del bucato ed evitare la formazione di pieghe. Cestello per l'asciugatura. Alcune cose si asciugano bene con aria calda, ma non tollerano lo stress meccanico. Per loro viene fornito un dispositivo speciale: un cestino, che viene quindi fissato al tamburo. Consente alle cose di rimanere ferme mentre la macchina è in funzione. "Blocco bambini". La funzione di blocco del pannello di controllo e la funzione di sicurezza per interrompere il funzionamento all'apertura della porta sono particolarmente necessarie se ci sono bambini piccoli in casa. Illuminazione del tamburo. Una pratica opzione che impedirà all'utente di lasciare accidentalmente qualcosa nel tamburo.

Molti programmi dell'asciugatrice sono intercambiabili. Ad esempio, se esiste un programma “piumino”, significa che oltre alla coperta, puoi anche asciugare cuscini, piumini e altri prodotti multistrato. I jeans sono abbastanza adatti in modalità "totalmente asciutti" o "super asciutti".

Classe energetica

Ogni asciugatrice deve riportare l'etichetta energetica UE. Queste classi vanno dal migliore A+++ al mediocre C e D. Pertanto, la classe A corrisponde al valore limite di consumo energetico di 0,19 kWh per 1 kg di biancheria. Le classi A+, A++, A++++ sono più economiche di A del 10%, 20% e 30% e sono 0,17/0,15/0,13 kW/h per 1 kg di biancheria. Le classi inferiori ad A sono calcolate in ordine inverso, ovvero più il 10% del consumo di energia per ciascuna classe.

Capienza

Di norma, in un'asciugatrice a grandezza naturale, puoi asciugare da 5 a 10 kg di bucato alla volta (a seconda del modello). Importante: i valori di carico massimo indicano il peso di capi asciutti in cotone e lino. Per tessuti sintetici e misti, il carico deve essere ridotto a 2-3,5 kg e il peso della lana non deve superare 1 kg. Inoltre in vendita ci sono asciugatrici compatte progettate per un carico massimo di 3-3,5 kg di bucato.

La capacità dell'essiccatore potrebbe non sembrare così impressionante - da 3 a 6,5 ​​kg di vestiti. Tuttavia, vale la pena ricordare le specifiche del funzionamento di questa classe di dispositivi. Ad esempio, l’asciugatura avviene in maniera sospesa mentre i capi cadono dalla parte superiore del tamburo durante la sua rotazione e non come si usa di solito nella massa generale.

Conclusioni

Quando scegli la migliore asciugatrice, ricorda di considerare una serie di caratteristiche specifiche che includono il tipo di asciugatrice, le varie recensioni, programmi e caratteristiche desiderati, classe energetica e capacità.

Seguendo le tue esigenze e prestando attenzione solo alle cose più importanti come caratteristica degli asciugatrici, puoi fare rapidamente e facilmente la scelta giusta.

Usa il tempo libero rimanente a beneficio tuo e dei tuoi cari. Arrivederci al prossimo articolo.