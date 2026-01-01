Liceo Artistico Bianchi Virginio di Cuneo: la forma come pensiero, il pensiero che diventa forma

Scegliere la scuola superiore è una decisione che intreccia desideri e timori.

Chi guarda al Liceo Artistico Bianchi Virginio di Cuneo lo fa spesso spinto da una naturale inclinazione verso l’immagine e la creatività, ma con una domanda che torna sempre: “E se non avessi talento?” La risposta, qui, è chiara: non serve averlo. Serve curiosità, costanza, apertura. Il talento, se esiste, è solo un punto di partenza; ciò che conta è imparare un linguaggio, allenare la mente e la mano a lavorare insieme.

L’arte non è un dono misterioso: è un campo di studio.

E il liceo artistico ne è la palestra più seria. Il Bianchi Virginio è un liceo a pieno titolo, con un impianto culturale ampio e rigoroso. Le discipline artistiche convivono con italiano, storia, filosofia, matematica, scienze, lingua straniera: la formazione umanistica e scientifica non è marginale, ma strutturale. Studiare arte significa, qui, imparare a leggere la realtà, a pensare in termini di forma, equilibrio, relazione. Non si impara a “disegnare bene”: si impara a capire perché qualcosa funziona, e come farlo funzionare meglio.

I primi due anni sono dedicati a una formazione comune, dove tutti sperimentano i diversi linguaggi espressivi. È un biennio che educa alla precisione, alla concentrazione e all’osservazione: abilità che servono in qualunque ambito. Dal terzo anno il percorso si articola in tre indirizzi: Arti Figurative, Grafica e Architettura e Ambiente.

Gli studenti imparano a gestire un processo progettuale completo, sviluppando capacità di analisi, sintesi e comunicazione visiva. Il Bianchi Virginio è una scuola con dimensioni che favoriscono il dialogo e l’attenzione individuale. I laboratori sono luoghi di confronto, dove il lavoro manuale e quello intellettuale convivono. Il Liceo Artistico non chiude nessuna porta: il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. La formazione ricevuta prepara al futuro in modo trasversale, sviluppando capacità di analisi, pensiero critico e autonomia progettuale.

Molti diplomati scelgono Accademia di Belle Arti, Architettura, Design, Comunicazione visiva, Beni culturali, ma non mancano coloro che proseguono in discipline umanistiche o scientifiche.

Il Liceo Artistico Bianchi Virginio è una scuola per chi vuole imparare a pensare con le mani e con gli occhi, senza rinunciare al rigore del pensiero.

Chi ha imparato a progettare un’idea visiva, sa anche gestire un’idea complessa. L’arte, qui, non è evasione: è un modo concreto di conoscere, di pensare e di costruire.

Per maggiori informazioni: https://www.bianchivirginio.it/pagine/indirizzi-liceo-artistico