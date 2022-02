Itis e licei scientifici le scuole più scelte dagli studenti della Granda

Molte conferme e qualche piccola sorpresa nei numeri delle pre-iscrizioni per il prossimo anno scolastico negli istituti superiori della Granda, chiuse il 4 febbraio con la proroga di una settimana sulla normale scadenza di fine gennaio.



Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Scolastico Provinciale in tutta la Granda parliamo quest’anno di un totale di 5.099 futuri allievi, ora impegnati a concludere il ciclo della scuola inferiore e intanto chiamati a scegliere come proseguire il proprio percorso scolastico.



A fare la parte del leone sono quest’anno gli istituti tecnici industriali e i licei scientifici, coi primi che hanno raccolto il favore di 1.018 ragazzi e i secondi che si sono fermati poco più sotto, a un totale di 987.



Il totale dei futuri liceali supera i duemila nuovi iscritti (esattamente 2.236). Dopo gli scientifici, le scelte dei ragazzi che stanno ultimando le scuole medie sono cadute sui licei delle scienze umane (590), sui licei classici (342) e sugli artistici (317).



Il fronte degli istituti tecnici ha invece intercettato le preferenze di 1.868 futuri allievi. Come detto, oltre la metà di loro frequenterà i tecnici industriali, seguiti dai commerciali (581), dagli istituti per geometri (100) e dai tecnici agrari (169).



Quasi mille (995) gli iscritti ai futuri corsi degli istituti professionali. Qui si va dai 380 che hanno scelto istituti per i servizi commerciali ai 304 degli alberghieri, passando dai 190 degli Ismat (Manutenzione e Assistenza Tecnica) e dai 121 degli agrari.



La scuola con più iscritti in assoluto? L'Itis "Vallauri" di Fossano, con 371 iscritti, seguito a ruota, sulla seconda piazza, da un altro Itis, il "Mario Delpozzo" di Cuneo (301).



Al terzo posto, a pari merito, il Liceo delle Scienze Umane "De Amicis" di Cuneo e il "Peano Pellico" di Cuneo, entrambi con 265 iscritti.



Segue l’Istituto Tecnico "Einaudi" di Alba, che assomma 206 tra aspiranti ragionieri, futuri geometri e iscritti ai corsi Itis.

Poi il Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì, (209), i Licei "Giolitti-Gandino" di Bra (194) e il Liceo "Bodoni" di Saluzzo (192). Poi gli albesi, sempre licei, "Leonardo Cocito" (Scientifico, 180) e "Leonardo Da Vinci" (linguistico, sociopedagogico e musicale; 170). E il cuneese "Ego Bianchi" (artistico e musicale; 167).



Altri dieci gli istituti che in tutta la Granda superano i 100 nuovi iscritti. Si tratta in particolare del "Grandis" di Cuneo (Tecnico commerciale e turistico; 146), il "Soleri-Bertoni" di Saluzzo (145), l’Istituto Professionale "Velso Mucci" (133), il "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì (133), il "Bonelli" di Cuneo (121), il Liceo Classico "Govone" di Alba (117), l’Istituto Tecnico "Guala" di Bra (115), l’"Ancina" di Fossano (106),