Concorso "Made in Italy", contributo di cinquemila euro a due istituti della Granda

Il concorso per la celebrazione del Made in Italy, presente all'interno della programmazione dell'offerta formativa, è giunto alla terza edizione. La Regione Piemonte ha messo a disposizione 50mila euro per premiare i progetti delle scuole per la valorizzazione del Made in Italy nelle sue svariate forme.

Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, ha dichiarato: “Il Made in Italy non si protegge a parole, si difende con scelte politiche chiare. La prima scelta è investire sulla scuola del merito, quella che forma competenze vere, radicate nei territori e capaci di competere nel mondo.”

I dieci istituti selezionati sono distribuiti su 6 province e riceveranno 5.000 euro ciascuno.

Nella Granda a beneficiare del contributo sono l'Istituto tecnico commerciale Franco Andrea Bonelli con il progetto “CuneoXperience: giovani idee per un Made in Italy che innova” e l’Istituto di istruzione superiore Carlo Denina con il progetto “Per fare un tavolo, ci vuole il green: progettazione di arredi sostenibili”.

Le proposte progettuali spaziano dalla moda sostenibile al design ecologico, dalle progettazioni artistiche e musicali alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista turistico che da quello della tutela e della promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy. I progetti potranno essere realizzati tramite manufatti, campagne pubblicitarie e opere artistiche che saranno presentate in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del Made in Italy, che ricorre il 15 aprile.

“Premiare questi progetti significa sostenere un modello educativo che non rincorre il declino, ma costruisce sviluppo, identità e orgoglio nazionale. La scuola è il primo presidio economico e culturale della Nazione: qui si formano giovani pronti a essere protagonisti, non spettatori. Questa è la nostra idea di istruzione e questa è la direzione che continueremo a seguire”, conclude Chiorino.

Oltre alle due scuole della Granda, sono state premiate:

- Istituto superiore Benvenuto Cellini di Valenza (AL) con il progetto “Prestigious Items Made in Italy”

- Istituto di istruzione superiore Alberto Castigliano (AT) con il progetto “Archivio futuro - percorsi creativi tra Asti e Torino"

- Istituto di istruzione superiore Augusto Monti (AT) con il progetto “Canzone sociale, note di un mondo che cambia. I valori dei cantautori italiani degli anni ‘70 -‘80 -‘90”

- Istituto di istruzione superiore Olivetti di Ivrea (TO) con il progetto “WOOD SOUND – Il design che amplifica la Natura”

- Istituto di istruzione superiore Romolo Zerboni di Torino con il progetto “Trame di Futuro: ri-tessere il Made in Italy con la sostenibilità”

- Istituto di istruzione superiore Sella Alto Lagrange di Torino con il progetto “Giacca Eco-Italy”

- Istituto di istruzione superiore Maggia di Stresa (VCO) con il progetto “Il territorio in un raviolo –Gusto & Identità del Made in Italy”

- Istituto superiore Francis Lombardi (VC) con il progetto “RE(PLASTIC+ JEANS) –quando il riciclo diventa tendenza (edizione Mare Pulito)”

Le dieci proposte progettuali vincitrici e ammesse al contributo dovranno essere realizzate; la riproduzione fotografica o video dell’opera/elaborato dovrà essere inviata agli Uffici regionali entro il 13 marzo 2026.



