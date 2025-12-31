 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 31 dicembre 2025, 15:42

Per le scuole di Boves in arrivo un finanziamento da 330mila euro

Serviranno per aumentare la sicurezza degli edifici

Per le scuole di Boves in arrivo un finanziamento da 330mila euro

𝗜𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝘀𝗶 è chiuso in bellezza per il Comune di Boves, che poco fa ha ricevuto la conferma tanto attesa e sperata: l'arrivo di un finanziamento PNRR da € 330.000. 

Il Comune aveva infatti partecipato ad un bando che metteva a disposizione delle risorse destinate all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio delle scuole. 

"Quei soldi serviranno per aumentare per aumentare la sicurezza dei nostri ragazzi", ha scritto il sindaco Matteo Ravera nell'annunciare l'importante finanziamento in arrivo. 

bs

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium