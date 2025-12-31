Per le scuole di Boves in arrivo un finanziamento da 330mila euro

𝗜𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝘀𝗶 è chiuso in bellezza per il Comune di Boves, che poco fa ha ricevuto la conferma tanto attesa e sperata: l'arrivo di un finanziamento PNRR da € 330.000.

Il Comune aveva infatti partecipato ad un bando che metteva a disposizione delle risorse destinate all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio delle scuole.

"Quei soldi serviranno per aumentare per aumentare la sicurezza dei nostri ragazzi", ha scritto il sindaco Matteo Ravera nell'annunciare l'importante finanziamento in arrivo.