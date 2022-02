A Cuneo la commemorazione di Giovanni Palatucci, "Giusto tra le nazioni"

Domani 10 febbraio alle 10.30, in Via C.M. Roero all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione, si svolgerà una cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, medaglia d’oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani.



Il luogo della cerimonia è particolarmente significativo in quanto lo scorso anno, sempre in coincidenza con la ricorrenza della commemorazione di Giovanni Palatucci, sono state poste una targa celebrativa ed un’opera stilizzata raffigurante un ulivo stilizzato.



All’iniziativa, officiata dal sig Questore e dal Cappellano della Polizia di Stato, parteciperà una piccola rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Cuneo, già intitolata al “Giusto tra le Nazioni” oltre ad una rappresentanza del personale della Polizia di Stato.