Escort e Green Pass: come il Covid ha cambiato il settore

Nessun settore è uscito indenne dalla pandemia di Covid in corso ormai da due anni. Anche in assenza di forti perdite economiche, dei cambiamenti nel modo di svolgere le professioni ci sono stati per tutti e il lavoro di escort non fa eccezione.

Il concetto di sicurezza in questo mestiere non è nuovo, dunque non c’è da stupirsi se le escort hanno subito integrato il Green Pass tra gli strumenti per tutelarsi. Moltissimi siti di escort, come Escort4you.xxx , contengono annunci in cui le ragazze scrivono di aver effettuato il vaccino, per rassicurare i clienti. E in molti casi sono gli stessi clienti a richiedere la presenza del Green Pass, per essere certi di passare qualche ora o giorno in compagnia in tutta sicurezza.

Secondo uno studio condotto da un sito specializzato, il 20% dei clienti ha deciso di incontrare esclusivamente escort che presentano il certificato vaccinale, e il 32% considera la vaccinazione il primo criterio di sicurezza per l’incontro con le escort. Un segno evidente dell’importanza che il settore dà alla protezione dal virus.

Ma questo non è l’unico cambiamento portato dalla pandemia di Covid in questo campo. Infatti, sempre secondo la ricerca citata, in questa fase della pandemia gli incontri con le escort sono in lieve calo. Si tratta probabilmente di una normale fluttuazione, dato il boom precedente registrato durante la pandemia. Il lockdown e il conseguente “liberi tutti” aveva provocato un boost delle richieste di compagnia, mentre con il ritorno alla “normalità”, anche il numero degli incontri si sta stabilizzando ai dati del pre-pandemia, soprattutto per chi era solito avere incontri frequenti.

Lo stesso studio evidenzia una diminuzione dell’importanza del prezzo degli incontri con le escort, che è stato soppiantato evidentemente da fattori legati maggiormente alla sicurezza e alla qualità.

Una cosa che non è mai cambiata nelle abitudini del settore, è la modalità con cui i clienti scelgono la propria compagnia: la presenza di foto verificate e di recensioni effettuate da altre persone sono criteri imprescindibili per chi si rivolge ai siti specializzati. Questo permette agli utenti di trovare le escort con più facilità e di evitare brutte sorprese.