Coldiretti Cuneo: un sabato all'insegna della solidarietà con Campagna Amica

Domani, sabato 5 marzo, presso i mercati di Campagna Amica a Cuneo, torna l’iniziativa solidale della “spesa sospesa”, questa volta tesa ad aiutare il popolo dell’Ucraina duramente provato dalla guerra.

Tutti coloro che domattina andranno a fare la spesa al mercato di piazza della Costituzione o al mercato contadino di Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (a fianco dei Giardini Fresia) potranno esprimere la loro vicinanza al popolo ucraino con un gesto concreto, acquistando beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di prodotti agroalimentari di qualità e a Km zero tra quelli proposti dagli agricoltori Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.

“Ringraziamo fin da ora tutti i cittadini che aderiranno alla nostra campagna di solidarietà, attiva in tutta Italia. Campagna Amica destinerà i prodotti raccolti ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari e alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia” spiega Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo.

In più domani mattina, presso entrambi i mercati Campagna Amica di Cuneo, tutte le donne che passeranno per fare acquisti riceveranno un omaggio floreale; un’iniziativa promossa da Coldiretti Donne Impresa per festeggiare le donne in vista dell’8 marzo.

Per l’occasione, domattina sarà possibile acquistare bellissimi e profumatissimi fiori oltre che – come di consueto – al mercato di piazza della Costituzione, eccezionalmente anche al mercato contadino in Corso Giovanni XXIII 15/bis.