A Mondovì parte il servizio di vigilanza privato a supporto della Polizia locale

“Ricordiamo - ha ribadito il sindaco. - “che il servizio di All System segnalerà evenutali episodi di criticità attivando l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per il bene della Città chiediamo la collaborazione e la pazienza di tutti i cittadini e proprio per questo abbiamo pensato al claim #fabeneatutti. In questo senso è in corso l'installazione di particolare cartellonistica in parchi e giardini contro l'abuso di bevande alcoliche e stiamo pensando anche a come poter limitare consumo di bevande in contenitori atti a offendere, in determinate zonea, come già avviene per le manifestazioni. In tal senso ci confronteremo con il Prefetto e i commercianti”.