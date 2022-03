Sono aperte le iscrizioni per una edizione speciale della Masterclass di Registrazione di Ensemble acustici dal vivo che si terrà dal 21 al 25 giugno.



In questa particolare edizione, oltre alle esperienze di registrazione in studio di differenti ensemble, la Masterclass culminerà con la produzione dal vivo dell’orchestra sinfonica di “Obiettivo Orchestra” composta da ben 66 elementi e diretta dal M.to Donato Renzetti. L’evento si terrà presso la Chiesa di San Giovanni in Saluzzo e permetterà di affrontare tutte le tecniche di registrazione dal vivo in una opportunità difficilmente riproducibile in ambito didattico, con un programma di concerto che comprenderà musiche di Tchaikovsky, Rossini e Britten.



Strutturata in 5 giornate di formazione teorica e applicazione pratica in studio di registrazione e in location esterne, la Masterclass si pone l’obiettivo di affrontare, mediante il confronto diretto con musicisti professionisti e tecnici affermati della registrazione, le tecniche di registrazione espressamente dedicate agli ensemble strumentali acustici, orientando in tal modo l’attenzione sulle tecniche microfoniche e di produzione espressamente pensate per il contesto della musica suonata.



Il progetto si compone di una fase di aula iniziale dove si affronteranno le tematiche teoriche relative alla registrazione. Successivamente gli iscritti al corso avranno l’opportunità di lavorare sul campo e di sperimentare direttamente le soluzioni tecniche analizzate in aula attraverso il confronto diretto con le problematiche di interazione tra ensemble, acustica ambientale e soluzioni tecniche possibili, fino ad arrivare alla soluzione ottimale per realizzare la registrazione completa dell’evento.



La registrazione successivamente verrà analizzata con la supervisione del docente e infine, con l’utilizzo delle tecniche di post-produzione, sarà predisposta alla fruizione finale.



Renato Campajola dal 1986 insegna tecniche di registrazione e di missaggio alla Scuola APM. Nel 1983 fonda lo Studio SMC che si qualifica come studio mobile di registrazione specializzato in musica classica, corale e jazz. Dal ’90 è membro dell’Audio Engineering Society. Ha inciso oltre 100 LP e 600 CD di musica classica per le principali case discografiche e ha registrato musiche orchestrali per film e trasmissioni televisive.