Al De Amicis di Cuneo torna il "Caffè filosofico"

Dopo la pausa forzata dovuta alla recrudescenza della pandemia tornano, al Liceo “De Amicis” di Cuneo, gli appuntamenti col “Caffè filosofico”.

I primi due appuntamenti, tenutisi nel dicembre scorso, avevano riscontrato una partecipazione importante da parte dei cuneesi: numerosi infatti erano accorsi per riflettere e discutere sui temi importanti quali quelli del “male” e della “libertà”.

Ora i prossimi incontri programmati, che si terranno il 31 marzo, data in cui la classe 5H proporrà una riflessione sulla questione della “felicità”, e l’11 aprile, per affrontare invece insieme alla 5G l’argomento filosofico per eccellenza: il “senso della vita”.

L’iniziativa, ideata da alcune classi quinte dell’Istituto guidate dai professori di filosofia e storia Giusy Italiano e Antonio Ferrero, si propone di coinvolgere la cittadinanza in una riflessione su alcune tematiche esistenziali ed etiche partendo da spunti offerti dalla lettura di brani di filosofi, da canzoni o da testi letterari. Il clima conviviale è alimentato dalla pausa in cui viene offerto al pubblico un tè o un caffè per favorire lo scambio di opinioni.

Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza e si terranno nell’Aula magna del Liceo “De Amicis” di Cuneo in corso Brunet 12 dalle 17.30 alle 19 nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid. Per partecipare sarà necessario iscriversi attraverso il link presente sulla locandina rintracciabile sulla homepage del sito del liceo.