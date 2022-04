"Ciò che per decenni in questa parte del mondo abbiamo chiamato normalità non esisterà più"

La pandemia, il Coronavirus. Le sue conseguenze sono state sanitarie, economiche, psicologiche, ma anche sociologiche, perché hanno modificato le relazioni e i rapporti sociali, la visione di un mondo che ha minato la nostra fiducia nella scienza e ci ha fatto riscoprire fragili, immersi nell'incertezza.

Di questo si è parlato nella puntata di Quarta Parete. Ospite di Barbara Simonelli il docente di Sociologia dell'Università di Torino Giuseppe Tipaldo, che ha spiegato come la pandemia sia stato il più grande laboratorio sociologico della storia recente.

Ma non solo: si è parlato di complottismo, irrazionalità e futuro. Un futuro nel quale la crisi climatica sarà centrale, con il suo strascico di migrazioni e conflitti. Perché, come ha concluso Tipaldo, "ciò che per decenni in questa parte del mondo abbiamo chiamato normalità è stata una costruzione sociale, che non esisterà più perché insostenibile".