Alba, la Municipale sequestra dosi di hashish in Zona H e denuncia un minorenne

Importante operazione ad Alba, nella Zona H, di una pattuglia di agenti motociclisti della polizia municipale. Dopo essersi accorti di alcuni movimenti sospetti, hanno identificato un minorenne, che è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e che stava tentando di scappare. Sono stati avvisati i genitori e il ragazzo è stato denunciato alle autorità competenti.

I controlli sono proseguiti anche nella stazione e nelle zone adiacenti: qui è stato identificato un cittadino del Ghana, che cercava con difficoltà di guidare un motorino.

È stato trovato senza patente e nei suoi confronti è stato scoperto ci fosse un obbligo di rintraccio. L'uomo è stato accompagnato in questura e successivamente trasferito in un Centro per l'immigrazione di Roma.