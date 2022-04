Come nasce il Boves Padel Club?

Il progetto nasce da un’idea di Ugo Pellegrino, imprenditore bovesano, presidente di Maira Hotel e proprietario del Santo Stefano Spa&Bike Relais e del New Resort Wellness Era E’ a Sandigliano (BI).

Proprio dal successo riscontrato dall’installazione di campi da PADEL nel Biellese è nata l’idea di dare una nuova vita alla struttura bovesana che, dal 2003 al 2021 è stata la sede della Darphin Paris e della Nuxe Italia. Una bellissima struttura di 4000 m² coperti che promette di portare anche in provincia di Cuneo lo Sport che più di tutti sta crescendo e coinvolgendo persone di ogni età.

La nostra forza principale sarà l’entusiasmo che stanno dimostrando le ragazze ed i ragazzi che costituiscono lo staff del BOVES PADEL Club! La loro energia e la voglia di mettersi in gioco sarà il carburante per questa splendida avventura che dovrebbe iniziare subito dopo la Pasqua.

Il BOVES PADEL Club non sarà solo PADEL, ma un vero centro sportivo e ricreativo, con obiettivo quello di creare un ambiente accogliente e dinamico che, dopo isolamenti e restrizioni, stimoli le persone, senza limiti di età o preparazione atletica, ad incontrarsi e trascorrere del tempo in buona compagnia.

Molta attenzione sarà rivolta ai più piccoli ed ai ragazzi, sia con iniziative sportive che con altre complementari. Infine per le Aziende attente al benessere ed alla motivazione del proprio personale ci saranno proposte ed opportunità per collaborazioni, convenzioni e spazi per le loro attività.

Arrivederci a presto!

Per maggiori informazioni https://bovespadelclub.it/

Telefono 346-1193697