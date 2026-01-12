Nuova opportunità XRP 2026: Fleet Mining crea un nuovo modo per aumentare i guadagni, bonus di $ 100

XRP è stato creato con uno scopo preciso: essere veloce, economico ed efficiente in termini di trasferimento di valore. A differenza della maggior parte delle criptovalute, che sono per lo più decentralizzate o il cui incentivo è il mining,XRPè progettato per migliorare il mondo migliorando i pagamenti transfrontalieri e consentendo agli istituti finanziari di effettuare transazioni quasi istantanee. Il suo design pratico lo ha reso uno degli asset digitali più dibattuti nella criptoeconomia.

Tuttavia, XRP si basa su uno schema completamente diverso rispetto alle criptovalute estraibili.

Perché XRP non può essere estratto

XRP non ha né Proof-of-Work né Proof-of-Stake. Tutti i token XRP sono stati emessi inizialmente al momento del lancio e le transazioni sono autenticate tramite un meccanismo di consenso, a differenza del mining. Di conseguenza,XRP non viene estrattodirettamente e gli utenti non sono in grado di estrarre XRP utilizzando il mining convenzionale/cloud come nel caso di Bitcoin.

Ciononostante, XRP è potenzialmente utile nella partecipazione al cloud mining tramite piattaforme contemporanee.

Cloud Mining come partecipazione mineraria indiretta

Sistemi di cloud mining comeFleet MiningConsentono inoltre agli utenti di depositare tipologie di asset digitali supportati, come XRP, che vengono automaticamente convertiti dal sistema in potenza di calcolo. Si tratta di una potenza di mining utilizzata per il mining di Bitcoin e non di XRP.

Si tratta di un modello indiretto che consente ai possessori di XRP di mettere a frutto i propri asset senza venderli a mano o senza controllare le attrezzature per il mining.

Come funziona Fleet Mining

L'accesso a un'infrastruttura di mining specializzata è offerto da Fleet Mining tramite cloud computing basato sull'intelligenza artificiale. La piattaforma gestisce l'implementazione di hardware, elettricità, raffreddamento e ottimizzazione delle prestazioni nei suoi data center.

Non appena gli utenti attivano un contratto di mining, il sistema si occupa di tutto in modo autonomo. Le ricompense giornaliere vengono create in base al contratto scelto e i guadagni possono essere monitorati pubblicamente tramite la dashboard utente.

Vantaggi del Cloud Mining in Flotta mineraria

Gli utenti che possiedono XRP possono trarre vantaggio dall'utilizzo di Fleet Mining:

• Nessun acquisto o manutenzione di macchinari per l'attività mineraria.

• Nessuna spesa per elettricità o raffreddamento.

• Distribuzione dell'energia mineraria basata sull'intelligenza artificiale.

• Guadagni giornalieri automatici

• Struttura semplice e non complicata dell'accordo.

Ciò ridurrà le barriere tecniche e renderà l'attività mineraria accessibile a più persone.

Premi, incentivi e funzione Uovo Fortunato

Fleet Mining migliorerà l'esperienza utente offrendo diversi sistemi di ricompensa:

• Bonus di registrazione:Ai nuovi utenti viene assegnato tra$ 15 e $ 100al momento dell'iscrizione.

• Ricompensa per l'accesso giornaliero:I clienti riceveranno il seguente importo in termini di check-in giornalieri: $ 0,60/giorno.

• Check-in giornaliero Lucky Egg:Gli utenti potranno aprire unuovo fortunato ognigiorno. Ci saranno bonus in denaro, più potenza di hash e buoni sconto come montepremi, con l'importo vinto che raggiungerà il massimocome 1.000.000 di dollari.

Questi bonus integrano i profitti derivanti dal mining e introducono un fattore di interesse nei guadagni passivi.

Esempio di guadagni

Di seguito sono elencati alcuni esempi di guadagni derivanti da vari accordi minerari:

· Contratto da 15 $, durata 1 giorno → Guadagno giornaliero di 0,6 $ → Puoi partecipare una volta al giorno. (Piano gratuito, inizio a costo zero.)

· Contratto da $ 100, durata 2 giorni → Guadagno giornaliero $ 3 → Totale $ 106

· Contratto da $ 1.200, durata 10 giorni → Guadagno giornaliero $ 16,20 → Totale $ 1.362

· Contratto da $ 6.000, durata 20 giorni → Guadagno giornaliero $ 96 → Totale $ 7.920

· Contratto da $ 30.000, durata 45 giorni → Guadagno giornaliero $ 540 → Totale $ 54.300

Come iniziare

Con Fleet Mining si può iniziare con:

1. Crea un registro con un indirizzo email.

2. Depositi garantiti da attività come XRP.

3. Scegli un contratto di cloud mining.

4. Ricevi incentivi giornalieri automatici.

Il sistema cloud AI della piattaforma controlla tutti i processi tecnici.

Conclusione

Sebbene XRPnon deve essere necessariamente estratto, il valore e la liquidità della valuta digitale consentono anche ai suoi detentori di dedicarsi al cloud mining in modo indiretto.Fleet Miningcolma questa lacuna trasformando le risorse depositate in potenza di mining e consentendo agli utenti di ricevere una ricompensa fissa senza bisogno di alcuna competenza tecnica. Questo modello, abbinato a incentivi bonus e al sistema giornaliero di "fortunati", fornirà ai possessori di XRP un mezzo efficace e interattivo per testare le opportunità di cloud mining.

Sito web: https://fleetmining.com/

E-mail:info@fleetmining.com











