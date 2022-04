Animare Comunità “live”: a Saluzzo la restituzione di un progetto con Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale

Si concluderà la sera di sabato 9 aprile, alle 21,30, il progetto "Animare Comunità" di Ratatoj APS che da agosto dello scorso anno ha coinvolto attivamente la popolazione giovanile, con la promozione di iniziative territoriali culturali e laboratoriali.

L’appuntamento di “Animare Comunità Live” è al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, dove i ragazzi coinvolti porteranno in scena e restituiranno al pubblico il frutto dei laboratori cui hanno partecipato.

A presentare e condurre la serata ci sarà un ospite d’eccezione: Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.

I laboratori sono stati mirati alla produzione culturale e incentrati sui linguaggi della musica, del cinema e del teatro, come strumenti creativi indispensabili per la rappresentazione della realtà e dei fenomeni sociali che ne fanno parte, la comunicazione degli stati d’animo e il ridisegnamento dell’immaginario collettivo.

Nell’ambito dei laboratori che si sono svolti in Valle Po (teatro), Pianura (produzione musicale e narrazione/radio/podcast) e Valle Varaita (video) sono stati coinvolti professionisti dei settori, insieme ad operatori culturali ed operatori sociali.

Una grande macchina e un enorme coinvolgimento di individui dalle conoscenze e dalle capacità più diverse, nonché di ragazzi che hanno avuto l’occasione di imparare e sperimentare linguaggi e strumenti in un’occasione unica e in un progetto studiato appositamente per loro: la produzione culturale come strumento di consapevolezza.

Il progetto Animare Comunità di Ratatoj APS è stato realizzato grazie al contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, in partenariato con B612 Lab, insieme ai Comuni di Saluzzo, Verzuolo, Melle, Venasca, Ostana, Isasca, Rifreddo, Sanfront, il Consorzio Monviso Solidale, Caracol Società Cooperativa Sociale, Armonia Società Cooperativa Sociale Impresa Onlus, Fondazione Amleto Bertoni Saluzzo, Segnavia Porta di Valle, Società Cooperativa Viso a Viso, Società Solidale CSV Cuneo, Segnal’Etica Odv.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione su Eventbrite.