Novello, dopo quattro anni rinasce la Pro Loco: "Tanta volontà e l'entusiasmo dei giovani"

Entusiasmo, condivisione e voglia di fare per la comunità: queste le qualità da cui è nata la nuova Pro Loco di Novello, dopo 4 anni di assenza. "Ripartiamo da zero, con un grande entusiasmo che arriva soprattutto dai giovani. Ci sono 23 componenti nel direttivo, un centinaio di soci e tanta voglia di fare bene. Il primo evento potrebbe essere una cena dell'amicizia a fine agosto", spiega la presidente Sandra Saccato.

In programma ci sono già diverse iniziative, in un calendario che, complice la novità, si sta allargando. "Il nostro motto è lavorare con calma e con il giusto metodo. Stiamo già pensando alla tradizionale benedizione dei trattori, mentre in calendario tornerà la Fiera di Santa Lucia il 13 dicembre e la camminata del solstizio a giugno", aggiunge Sandra Saccato.

Uno spirito di collaborazione e di servizio che ha coinvolto il piccolo comune e ha anche caratterizzato l'iniziativa volontaria di pulizia dell'area della Chiesetta di Santa Lucia, lo scorso sabato 27 luglio. Protagonisti la Protezione Civile, il cantoniere Francesco Bongioanni e il consigliere Gasperino Desanso.

Un incontro aperto alla cittadinanza

Il Comune di Novello ha, intanto, organizzato un incontro informativo aperto alla cittadinanza per martedì 6 agosto alle ore 21 presso il Salone Comunale in via Salita Nizza. L'evento sarà un'opportunità per discutere una serie di temi rilevanti per la comunità, tra cui la costruzione di un nuovo asilo nido che mira a migliorare le infrastrutture educative locali. Inoltre, si esploreranno le questioni legate alla viabilità nel centro storico, con l'obiettivo di identificare soluzioni per migliorare la mobilità urbana.

Durante la serata verrà anche introdotta la figura del "Nonno Vigile", un nuovo ruolo comunitario pensato per aumentare la sicurezza e l'assistenza, specialmente nelle aree frequentate dai bambini. Si parlerà inoltre del nuovo Sportello del Cittadino e della chat "Novello informa", iniziative che facilitano l'accesso alle informazioni comunali e promuovono una comunicazione efficace tra i cittadini e l'amministrazione.

L'evento sarà anche un'occasione per promuovere le attività dell'associazione di volontariato Croce Rossa, evidenziando le opportunità di volontariato e l'impatto positivo dell'organizzazione nella comunità di Novello.