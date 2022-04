Torino Outlet Village ospita Driade, iconico brand di design

Torino Outlet Village dal 5 al 28 aprile ospiterà Driade, noto brand di arredo, complementi e oggettistica che promuove l’eccellenza e l’unicità del design italiano nel mondo.

L’Outlet Village, con il suo design raffinato firmato dal noto architetto Claudio Silvestrin, è sicuramente il luogo ideale per ospitare alcuni fra i pezzi più rappresentativi della collezione Driade.

Driade è un laboratorio estetico che rappresenta un mix eclettico di Rock, Pop, Sexy, Sofisticato, Sperimentale e rimane, dopo oltre cinque decenni, coerente con tale filosofia e joie de vivre.

La reputazione di Driade è inevitabilmente legata a grandi designer e personalità della cultura, autori di icone: Philippe Starck, Ron Arad, Fabio Novembre, Patricia Urquiola, Rodolfo Dordoni, Konstantin Grcic, Antonia Astori, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Borek Sipek, per citarne alcuni.

Una collezione che copre l’intera abitazione, da oggetti d’arte a strumenti per l’utilizzo quotidiano, oltre ad arredi per abitazioni uniche nel loro genere, giardini meravigliosi, uffici non convenzionali e spazi pubblici spettacolari.

Tra i progetti più riconosciuti di Driade, la poltrona Nemo disegnata da Fabio Novembre, icona del design e del savoir-fair italiano nel mondo.

Fabio Novembre utilizza il furniture design per raccontare delle storie. Storie intense e coinvolgenti ove sovente protagonista è la figura umana. Una figura

umana capace di farsi astratta e universale, capace di proporre una bellezza mitizzata come succedeva con l’arte greca.

Così in Nemo un volto dalle sembianze classiche viene scavato per creare

uno spazio abitabile. Una testa-poltrona quindi, vissuta dall’interno e che, come una maschera, cela e contemporaneamente rivela il suo abitante.

Saranno proprio le sedute Nemo - nei colori bianco, verde, rosso – protagoniste di un allestimento speciale nella suggestiva piazza del Lusso del Village, la piazza centrale dove svetta l’inconfondibile obelisco.

Gli ospiti del Village potranno accomodarsi su queste sedute cult e potranno scattarsi foto e selfie da pubblicare sui social con l’hashtag #torinooutletvillage - le più belle saranno condivise sul profilo del Village.

La collaborazione tra Torino Outlet Village e il noto marchio di design continua: Driade sarà infatti presente con altri prodotti e vetrofanie nel pop up store del Village. Inoltre, i clienti iscritti al VIP CLUB di Torino Outlet Village potranno godere di un esclusivo 30% di sconto per tutto l’anno per acquisti Driade.