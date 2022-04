Come Rintracciare un Cellulare Perso Con il Suo Numero di Telefono

Il cellulare è, ormai, diventato una parte di noi, e perderlo sarebbe come perdere la propria mano. Infatti, se non fosse per la sua importanza, non ci sarebbero così tanti articoli su come trovarlo (o ritrovarlo), come il nostro su come tracciare un telefono.

Se hai il terrore di perdere il tuo cellulare, non ti preoccupare, in questo articolo, ti diremo i metodi migliori per poterlo ritrovare.

I migliori modi per rintracciare un cellulare perso

Usare l’app “Trova il mio iPhone” (Find my iPhone) per rintracciare un iPhone perso

Se utilizzi un iPhone, allora sei probabilmente consapevole dell’utilissima applicazione “Trova il mio iPhone”. Infatti, in un articolo fatto da Wired questa app è in uso da almeno dieci anni.

Con questa app, hai solo bisogno del tuo numero di telefono e i dettagli del tuo account. Se il tuo cellulare è acceso, potrai vedere la sua posizione su una cartina, anche se è in movimento.

Con un pò di fortuna, potrai ritrovarlo senza problemi.

Sfortunatamente, questa app funziona solo con un iPhone acceso, quindi, se la batteria si scarica o il telefono si spegne, non potrà essere d’aiuto.

Usare l’app “Trova il mio dispositivo” (Find my Device) per rintracciare un dispositivo Android perso

Se sei un appassionato dei dispositivi Android, non ti devi preoccupare, c'è anche un’applicazione per te se hai perso il tuo cellulare. Secondo un report da CNET, ci sono diversi modi per trovare un Android perso, però il più semplice ha solo bisogno di un’app.

L’applicazione Trova il mio dispositivo funziona più o meno come l’applicazione di Apple. Hai solo bisogno dei dati del tuo account Google per farla funzionare. Se hai l’applicazione scaricata e abilitata e il tuo cellulare è accesa, potrai trovarlo sulla cartina che ti viene su nell’app.

Però, c’è sempre il problema che, se il tuo cellulare si spegne per qualsiasi motivo, l’applicazione smette di funzionare.

Usare un’altra applicazione per rintracciare un dispositivo perso

Se hai perso il tuo cellulare, o se hai paura di perderlo, ci sono diverse applicazioni a tua disposizione per ritrovarlo.

Per esempio, se in famiglia usi un’applicazione per poter tenere d’occhio dove sono i tuoi cari, puoi usare questa app anche nel caso che uno di voi ha perso il telefono.

Alcune di queste app sono più precise rispetto ad altre, e alcune variano in precisione se il telefono è connesso a una rete WiFi se sta utilizzando i gigabyte. Ma in ogni caso, ci sono numerose opzioni tra cui puoi scegliere.

Sporgere una denuncia alla polizia

L’ultima cosa che puoi fare per rintracciare il tuo telefono se perso è rivolgerti alla polizia della tua città o comunque della città in cui hai perso il cellulare.

Questo potrebbe sembrare una scelta drastica, ma non lo è. La polizia potrebbe avere accesso a tecnologie più specifiche per trovare il tuo cellulare, per esempio, aumentando la possibilità che venga ritrovato. E, in ogni caso, se il tuo cellulare fosse stato rubato, non solo perso, è meglio sporgere una denuncia piuttosto che fare niente.

Come evitare di perdere il tuo cellulare

Anche se ci sono modi per ritrovare un cellulare perso, la miglior cosa sarebbe di non perderlo affatto. In un'investigazione fatta da Consumer Reports, ci sono diversi modi per far sì che il tuo cellulare non venga smarrito, ma, qui sotto, ti diremo i tre modi principali.

Tenere sempre d’occhio il tuo cellulare

Il consiglio più semplice da seguire per evitare di perdere il tuo cellulare è di tenerlo sempre d'occhio.

Questo sembra facile, vero? Il cellulare lo usiamo praticamente sempre. Però questo vuol dire non posarlo per un attimo e di fare la massima attenzione a quello che succede intorno a te.

Per facilitare le cose, ti possiamo consigliare di usare un cordino, così puoi tenere il cellulare addosso ma puoi avere le mani libere per fare altre cose.

Impostare una password robusta

Un’altra cosa che dovresti fare per mettere in sicurezza il tuo cellulare è impostare una password robusta. Questo consiglio potrebbe aiutarti in due modi.

Se perdi il cellulare, avendo una password difficile da indovinare proteggerà i tuoi dati finché non ritrovi il telefono. E, invece, se qualcuno vuole cercare di rubarti il telefono, vedendo che c’è una password potrebbe dissuaderlo perché sarebbe molto più difficile entrare nel telefono e usarlo se c’è una password robusta impostata.

Quindi, questo consiglio potrebbe essere sia un metodo per prevenire che perdi traccia del telefono che un metodo per tenerlo al sicuro nel caso lo perdi.

Tenere sempre accesa l’app Trova il mio iPhone/Trova il mio Dispositivo

Se perdi traccia del tuo cellulare per un attimo, puoi evitare che diventa un problema più serio semplicemente mantenendo accesa un’applicazione per ritrovare il tuo dispositivo. Così, se sei sicuro che il tuo cellulare sia acceso e con una batteria carica, puoi rivolgerti alle applicazioni Trova il mio iPhone o Trova il mio Dispositivo per sapere in un attimo dove si trova il tuo telefono.

In conclusione

Perdere il proprio cellulare può essere un vero incubo. Non solo i cellulari sono importanti per metterci in contatto con i nostri cari, ma contengono anche informazioni vitali per le nostre vite. Però, non deve essere una causa persa se non trovi il tuo cellulare. Basta scaricare un’applicazione per ritrovarlo, tenerlo d’occhio, impostare una password forte e, se necessario, sporgere una denuncia alla polizia. E se ha bisogno di più aiuto su argomenti del tipo come rintracciare un cellulare dal numero non ti scordare di rivolgerti a noi