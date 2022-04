ACDA, servizio fognatura: nel 2021 gestiti più di 1.400 km di rete con oltre 9 mila controlli e ispezioni

La rete fognaria gestita da Acda si estende per 1.444 km. Distribuiti lungo questa rete vi sono 279 sfioratori – dispositivi a servizio di fognature miste atti a scaricare verso un ricettore finale determinate portate, al fine di salvaguardare la funzionalità ed integrità della fognatura stessa e dell’impianto di depurazione ricevente il refluo – e 54 impianti di sollevamento che consentono di superare i dislivelli dove non è possibile agire solo per caduta.

Nel 2021 sono stati eseguiti circa 1.500 controlli visivi e 230 video ispezioni su circa 7,5 km di rete e complessivamente sono stati ispezionati 7.700 pozzetti. L’infrastruttura ha necessità di essere controllata e verificata periodicamente, per le sole video ispezioni – in relazione alla quota parte svolta da ditte esterne – sono stati impegnati circa 41.000,00 euro.

Gli interventi di pulizia della rete fognaria sono costati circa 166.000,00 euro ed hanno interessato per il 50% zone alluvionate (alluvione del 2 ottobre 2020): sono stati effettuati 156 interventi di disotturazione e 194 per la pulizia, per un totale di oltre 18 km di tubazioni interessate.

Per evitare guasti e rotture accidentali, Acda ha effettuato 36 verifiche su cantieri, fornito 31 pareri tecnici nel contesto di nuovi lavori e di opere di urbanizzazione e verificato 73 nuovi allacciamenti alla rete fognaria.

L’attività di Acda è altresì rivolta alla costante ricerca di infiltrazioni di acque parassite. Queste ultime rappresentano una criticità nella gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia dal punto di vista tecnico che economico, per cui è molto importante procedere alla loro riduzione. Nel 2021 sono state fatte ricerche e riparazioni in 14 comuni con una riduzione del carico “parassita” di circa 50 l/sec (180 m3/h). Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’individuazione ed alla successiva riparazione di 38 perdite con infiltrazioni molto significative. Durante le attività di ricognizione e verifica periodiche sulla rete fognaria, frequentemente si riscontra l’immissione nella rete fognaria di acque parassite anche da canali o bealere. In generale, è importante evitare che le acque meteoriche, le acque di falda e le acque di canale/bealera vengano convogliate nella pubblica fognatura.

Nel 2021, Acda ha eseguito 74 controlli degli scarichi industriali (il costo sostenuto per la quota parte affidata a terzi è stato di 25.000,00 euro), inviato 265 lettere relative alla gestione delle pratiche amministrative correlate ai controlli industriali e rilasciato 28 pareri per Autorizzazioni Uniche Ambientali.