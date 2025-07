Nuovi infissi per il Palazzo comunale di Ceva

Il Palazzo municipale di Ceva avrà nuovi infissi. La Giunta comunale ha recentemente approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall'architetto Michele Doneddu in merito all'operazione di riqualificazione energetica dell’immobile, con un importo complessivo di 101 mila euro, di cui 81 mila per lavori.

Come viene evidenziato nella relazione tecnica, gli attuali serramenti – risalenti al 1985, installati durante una riorganizzazione logistica degli uffici – non sono più idonei ad assolvere la loro funzione e diviene necessario un intervento di riqualificazione con sostituzione degli infissi, per garantire un maggiore risparmio energetico derivante da una migliore trasmittanza termica. In totale gli infissi da sostituire sono 47, di diverse tipologie e dimensioni: il Palazzo comunale è sottoposto a vincolo, pertanto la scelta progettuale è stata quella di mantenere il più possibile la tipologia dei serramenti già esistenti.

Il progetto è finanziato con 90.900 euro derivanti da risorse FSC 2021-2027 convogliate tramite la Regione Piemonte attraverso le “Aree territoriali omogenee” che - per quanto riguarda l'Alta Valle Tanaro – hanno come capofila il GAL Mongioie.

“Una progettualità importante – sottolinea il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – che dimostra attenzione alla valorizzazione del patrimonio pubblico, ma soprattutto a una tematica di stringente attualità come il risparmio energetico”.