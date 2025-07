A Roreto di Cherasco la convention annuale del dipendenti di Ascom Bra

Un momento di grande intensità e partecipazione quello vissuto durante la convention annuale dei dipendenti del Gruppo Ascom Bra, tenutasi presso l’Auditorium della Fondazione DIG – Tesi Square.

Ad aprire i lavori Beppe Pacotto che, in rappresentanza del Gruppo Tesi, ha portato i saluti e sottolineato l’importante collaborazione avviata con l’Ascom, in particolare sui temi della formazione dei giovani. Il direttore dell’Ascom Luigi Barbero ha presentato una panoramica completa su attività svolte, progetti realizzati e futuri programmi: uno sguardo concreto verso la crescita, l’innovazione e i servizi per imprese e territorio.

Tra gli interventi istituzionali Paolo Bongioanni, Assessore regionale al commercio, turismo, sport e agricoltura, con importanti aggiornamenti sui settori rappresentati; Gianni Fogliato, sindaco di Bra; Umberto Ferrondi, vice sindaco di Cherasco; Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio provinciale e Giacomo Badellino, presidente Ascom Bra.

Grande interesse ha suscitato la relazione di Valerio Ferrero (Etinet), che ha illustrato il potenziale presente e futuro dell’intelligenza artificiale per le imprese e il mondo dei servizi.

A concludere l’incontro, un momento conviviale con buffet nell’area adiacente l’auditorium.