Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada in via Cuneo a Borgo San Dalmazzo, all'altezza della concessionaria Fontauto. L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 23 aprile.

Alla guida una ragazza che è stata affidata alle cure dell'emergenza sanitaria. Non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Cuneo.