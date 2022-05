Elezioni comunali, Cuneo: Giorgia Meloni in visita a sostegno di Franco Civallero

Venerdì 20 maggio Giorgia Meloni sarà presente a Cuneo, a sostegno della lista Fratelli d’Italia per Franco Civallero Sindaco. Alle ore 11 è previsto un incontro con i Cuneesi presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, con ingresso da Corso Dante, con l’intervento di Giorgia Meloni, accompagnata dal Coordinatore Regionale Fabrizio Comba, dal Coordinatore Provinciale William Casoni, dall’Onorevole Monica Ciaburro e dal Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Con questa visita a sostegno di tutti i candidati nelle prossime elezioni comunali di Cuneo, Savigliano e Mondovì, intendiamo ribadire ancora una volta come Fratelli d’Italia sia il partito che più di tutti si batte costantemente e a ogni livello per tutelare gli interessi dei cittadini italiani.