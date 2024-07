Tempo di saldi estivi anche a Cuneo: l’Europa dice no agli sconti “gonfiati”

Si parte anche in Granda sabato 6 giugno con i saldi estivi, per una durata complessiva di otto settimane. Un appuntamento particolarmente atteso da chiunque abbia - soprattutto - intenzione di rinnovare il proprio guardaroba: gli sconti interesseranno infatti, come sempre, i settori soggetti all’evoluzione della moda e alla stagionalità come per esempio quelli dell’abbigliamento, delle calzature, degli accessori moda, dell’abbigliamento sportivo e dei casalinghi.



Secondo l’ufficio studi Confcommercio, in Italia, quest’anno l’acquisto di capi scontati varrà per ogni famiglia in media 202 euro (92 pro capite), per un valore complessivo di 3,2 miliardi.

La Direttiva Omnibus: il “no” dell’Europa ai finti sconti

“I negozi di vicinato sono pronti ad accogliere i clienti con l’assistenza e la consulenza di sempre e nel rispetto delle regole, grazie agli accordi nazionali con le Associazioni dei Consumatori” commenta Roberto Ricchiardi, presidente Federmoda Cuneo.



“Ricordiamo che è in vigore l’applicazione del nuovo Codice del Consumo, che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi e introduce per la prima volta una regolamentazione anche delle vendite online – continua Ricchiardi - . Un’importante risposta alla richiesta di Federazione Moda Italia e Confcommercio a tutela del principio ‘stesso mercato, stesse regole’”.



Il presidente provinciale Federmoda si riferisce alla recentemente introdotta Direttiva Omnibus. Una norma europea che riguarda gli annunci di riduzione di prezzo entrata in vigore il 1° luglio e che guarda alla cancellazione dei “finti” sconti, ovvero quelle riduzioni operate su prezzi non più in vigore da settimane o mesi.



Per rendere realtà questa battaglia contro gli sconti “gonfiati” la direttiva europea obbliga gli esercenti – di negozi fisici, ma vale anche per outlet e piattaforme di acquisto online – ad apporre sulla merce non più il prezzo di listino ma il più basso applicato negli ultimi trenta giorni. In questo modo si evita la pratica di saldi calcolati a partire da prezzi più alti di quelli normalmente applicati.

Chiapella: “Saldi, opportunità e momento di decisioni”

“Con l’auspicio che si consolidi lo shopping e che i saldi estivi siano un’occasione importante per sia per il Cliente che per l’imprenditore commerciale salutiamo l’arrivo di un periodo dell’anno particolarmente atteso” aggiunge Luca Chiapella, presidente Confcommercio Cuneo.



“Sono confidente che con l’applicazione della Direttiva Omnibus vengano eliminate le possibili sacche di illegalità e che vengano riequilibrati i rapporti di forza in un mercato che non può rimanere senza regole – conclude Chiapella - . Occorre dare certezze alle imprese per garantire i valori della nostra società e creare una prospettiva. I saldi rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere, perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta. Per il comparto, invece, è il momento di decisioni e scelte essenziali per il prossimo futuro in un rapporto di filiera”.