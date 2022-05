Enrico Letta a Cuneo a sostegno della Manassero: "Qui c'è energia. Avete fatto e farete un ottimo lavoro"

A Cuneo arrivano i big della politica, a sostegno dei candidati a sindaco. Dopo la Meloni, stasera è arrivato in città il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in appoggio alla candidata a sindaco Patrizia Manassero, esponente storica del PD cuneese.

Ex senatrice, vicesindaco uscente, al termine di un lungo lavoro di concertazione, è stata scelta come candidato sindaco, sostenuta dal suo partito, da Centro per Cuneo, Cuneo solidale e democratica e Crescere Insieme.

Emozionatissima, la Manassero ha parlato davanti ad una folta platea e davanti ai maggiori esponenti cuneesi del partito, dall'onorevole Chiara Gribaudo al senatore Mino Taricco fino al segretario provinciale Mauro Calderoni.

Ad introdurre la serata il segretario del circolo cittadino Erica Cosio.

"Rappresentiamo l’amministrazione uscente - ha detto la Manassero. E' stato fatto un grande lavoro da parte di tutti, che ha portato a convergere sul mio nome. Grazie alla coalizione: con la forza che mi dà posso pensare di essere il primo sindaco donna di Cuneo. Questa coalizione governa da tempo la città. Ho l'onore e la responsabilità di rappresentarla e di continuare il lavoro fatto per costruire progetti e raccogliere risorse. Abbiamo un salvadanaio di 71 milioni di euro che lasciamo in eredità alla prossima amministrazione. Ma abbiamo l’ambizione di usarli per portarli a compimento noi, questi progetti".

La Manassero parla poi di sociale: "questa è una città che non vuole lasciare indietro nessuno. Non è una frase fatta. Non si deve sottrarre un euro al sociale, ai fragili. Anzi, bisogna aggiungerlo!".

"Grazie di questa accoglienza - ha detto il segretario del PD Enrico Letta. Non ci metto molto a capire dove l’energia c’è ed è forte: ho capito che avete fatto e farete, nei prossimi dieci anni, un ottimo lavoro. Lo spirito è giusto: mette insieme ii fortissimo radicamento civico, che conta più del radicamento ad ogni appartenenza, ma anche il sapere che c’è bisogno di avere il senso della direzione di dove si va. Il sindaco è una guida. Siamo dentro una stagione di cambiamenti impressionanti e il sindaco deve avere la visione: questo è dato dalla politica".

Ancora, Letta ha parlato di diritti, sociali e civili, "parte di una stessa società. È questo è il grande lavoro del nostro partito, portare avanti un'idea progressista della società. Il nostro Paese deve ancora fare molti passi avanti e lo dimostra il fatto che consideriamo storico che ci possa essere una donna sindaco a Cuneo. Su temi come questi noi abbiamo bisogno non di limitarci ad una aspirazione ma arrivare ad una realizzazione".

E poi Europa, giovani, grandi cambiamenti sociali, giovani, sostenibilità e diritti della persona. "Dobbiamo costruire un mondo di cooperazione, per proteggerci e proteggere i valori in cui crediamo e che dobbiamo concretizzare, per i nostri figli e i figli dei nostri figli".