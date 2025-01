Sospeso il dimensionamento degli istituti comprensivi di Bagnolo Piemonte e Barge

La proposta di dimensionamento degli Istituti Comprensivi di Bagnolo Piemonte (diretto da Nicola Rossetto) e Barge (diretto da Amalia Lenti) è stata sospesa per il prossimo anno scolastico 2025/2026, come si evince dalla presa d'atto trasmessa dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) lo scorso giovedì 23 gennaio.

Nel documento, firmato dal direttore generale dell'Usr Stefano Suraniti, si legge che: "per l'a.s. 2025/2026 saranno attuati i dimensionamenti dove la Regione Piemonte ha ottenuto l'accordo fra Comuni e dirigenti scolastici delle scuole interessate", confermando quindi che nel caso specifico di Bagnolo-Barge la proposta di accorpamento è stata momentaneamente sospesa.

L'eventuale fusione tra gli Istituti di Bagnolo e Barge era stata fortemente contestata dai Bagnolesi, tanto da spingere i cittadini a lanciare una petizione online sulla piattaforma 'Change.org', a partire dallo scorso 8 dicembre, raccogliendo oltre 1300 firme, a cui si sono aggiunte numerose adesioni cartacee.

L'Istituto Comprensivo 'Beppe Fenoglio', con poco più di 500 studenti, è tra i più piccoli del Piemonte per numero di iscritti.

La Provincia e la Regione hanno espresso parere contrario al dimensionamento, ma la decisione finale restava in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito e, di conseguenza, all'Ufficio scolastico regionale.

Il dirigente Nicola Rossetto evidenzia come la situazione attuale ricordi quanto già avvenuto tredici anni fa, quando era già alla guida dell'Istituto Comprensivo di Bagnolo: "Fu la Regione, con Alberto Cirio – allora assessore all'Istruzione – a respingere l'accorpamento approvato dalla Provincia di Cuneo. All'epoca, la forte opposizione della comunità di Bagnolo e Barge risultò determinante. Lo stesso è accaduto nuovamente oggi.

Un importante punto di svolta – spiega il dirigente - è stato rappresentato dal Decreto Legge del 16 gennaio scorso sulle ‘Misure urgenti per la riorganizzazione del sistema scolastico. Tale provvedimento ha concesso una deroga alle Regioni che non si sono adeguate alla richiesta iniziale di dimensionamento, permettendo di contenere la riduzione delle istituzioni scolastiche entro il 2,99% del contingente previsto per l'anno scolastico 2025/2026”.

L'Istituto Comprensivo di Bagnolo Piemonte gode da 12 anni un prestigioso riconosciuto, come evidenziato dalla petizione promossa lo scorso dicembre dai genitori degli studenti bagnolesi e guidata dalla presidente del Consiglio d'Istituto, Elena Dalmazzo.

Dal 2013, infatti, la scuola è certificata dal Marchio di qualità ed eccellenza "S.A.P.E.R.I.", distinguendosi per le sue innovazioni metodologiche e didattiche.

L'istituto è anche un modello di inclusione, collaborando con cinque Università italiane e con l'Università canadese di Toronto, che studiano il ‘Bagnolo Method’, un sistema finalizzato all'integrazione sociale e culturale e all'alfabetizzazione degli studenti non italofoni.

"Circa il 30% dei nostri studenti è di madrelingua non italiana, con una significativa presenza di alunni cinesi – afferma Rossetto –. Da anni lavoriamo su questo aspetto, sviluppando progetti mirati per garantire una scuola di qualità e fortemente inclusiva”.

L'Istituto Comprensivo di Bagnolo, Comune che ha poco meno di 6mila abitanti, comprende una scuola dell'infanzia, due scuole primarie (una nel capoluogo e una nella frazione montana di Villaretto) e una scuola media.

La scuola primaria è stata realizzata con criteri innovativi, adottando sistemi antisismici e soluzioni per l'autonomia energetica. L'edificio è stato inaugurato il 14 settembre 2016 dall'allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Attualmente, accanto alla scuola primaria, sono in fase di costruzione le nuove scuole medie e la palestra, il cui completamento è previsto per l'inizio del prossimo anno scolastico.

La nuova struttura ospiterà anche gli uffici di segreteria e della dirigenza scolastica, attualmente situati in via Confraternita (attuale sede delle scuole medie), che saranno trasferiti in via Don Milani.

Questa riorganizzazione darà vita a un polo scolastico moderno e all'avanguardia, pronto a rispondere alle esigenze degli studenti e della comunità di Bagnolo Piemonte.