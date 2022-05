Trofeo Memorial Andrea e Paolo Caretti: a Bra, il 4 e 5 giugno una parata di stelle

Finalmente ci siamo: dopo uno stop forzato lungo ben due anni ritorna di scena il Trofeo Caretti! Fortemente voluto dalla realtà territoriale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (per un progetto che vede in campo l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), Bra - e precisamente l'area verde del comitato di frazione San Michele - sarà particolare cornice per una due giorni di pallacanestro con tantissime glorie, di questa disciplina, di ieri e di oggi in un'utile occasione per rendere evidente l'importanza di mantenersi in forma quale occasione di tutela della vita.

In campo compagini "over 40" provenienti da differenti regioni a significare un momento sportivo storico, giunto alla sua undicesima edizione, che darà ricordo a due figure di spessore sportivo, Andrea e Paolo Caretti per anni legate al magico mondo del basket e porterà momenti di riflessione stimolando l'adesione al "dono" per ridare una speranza di vita ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

"Non posso nascondere la grande soddisfazione per essere nuovamente riusciti a mettere in pista un evento sportivo tanto caro alla Sezione UNVS di Bra e questo grazie ad AIDO con cui da tempo collaboriamo forti di concetti di utilità sociale in un contesto comunitario" - dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fà eco Gianfranco Vergnano riferimento dirigente di AIDO - "Se è vero che la passione sportiva personale è proprio il basket, indubbiamente l'iniziativa che a breve vivremo è nelle corde personali, ma anche e soprattutto della ns. realtà associativa che ha come mission in primis la tutela della vita ed in questa direzione promuove cultura ed informazione alla donazione di organi tessuti e cellule".

"Sarà per il team dirigente UNVS Sezione di Bra una due giorni particolarmente impegnata. In occasione della Giornata Nazionale dello Sport daremo infatti concretezza ad un corner informativo nella via centrale della città che ci vede attivi da ben 15 anni, un'opportunità di conoscenza della nostra realtà riconosciuta benemerita dal CONI Nazionale ed APS dal Ministero del Lavoro. Parallelamente abbracceremo AIDO per gli aspetti organizzativi del Caretti: siamo abituati a lavorare e a lavorare sodo con impegno e determinazione perchè crediamo nel ruolo sociale e nell'importanza di esser al fianco in particolare ai giovani ed alla diversa abilità", conclude Giuseppe Sibona dirigente trait d'union AIDO ed UNVS Bra.