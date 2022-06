Furgone camperizzato fuori strada sulla Saluzzo-Savigliano. Un ferito

Intervento dei vigili del fuoco per un incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, tra Savigliano e Saluzzo lungo la Strada Provinciale 662.

Coinvolto un furgone camperizzato uscito di strada poco dopo le ore 15.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una persona di cui non si conoscono le generalità soccorsa in loco dall'equipe medico sanitario del 118 e successivamente trasportata all'ospedale S.S. Annunziata. Non sono al momento note le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza del veicolo.