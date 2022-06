Bene Vagienna: Azione! a colloquio con sindaco e amministrazione comunale

Proseguono gli incontri organizzati da Azione sul territorio con gli amministratori locali. Nei giorni scorsi il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo e il consigliere provinciale Pietro Danna hanno incontrato il Sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio e la sua amministrazione comunale, con la presenza anche di alcuni iscritti del territorio.



Il segretario provinciale Andrea Vassallo dichiara: "Stiamo incontrando gli amministratori locali per essere sempre più vicini ai sindaci e ai consiglieri comunali che amministrano le nostre comunità. L'obiettivo deve essere quello di conoscere e ascoltare le esigenze e le priorità di queste amministrazioni ed essere di supporto per realizzare insieme progetti e obiettivi comuni. Ringrazio il Sindaco Ambrogio e la sua amministrazione, recentemente riconfermata nell'ultima tornata elettorale, a loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro".



Il consigliere provinciale Pietro Danna aggiunge: “Ringrazio il Sindaco Ambrogio e la sua squadra per la disponibilità dimostrataci: è stato un incontro proficuo durante il quale abbiamo approfondito alcune tematiche territoriali di stretta attualità, ivi compresi alcuni interventi di viabilità che il Comune chiede alla Provincia. Alla nuova amministrazione va un grande in bocca al lupo per la avventura amministrativa che hanno intrapreso, auspicando che il dialogo intercorso possa riproporsi nei mesi a venire e portare a risultati concreti e tangibili”.