Barra Costruzioni e Kuadra di nuovo insieme per il palazzo ex Ubi di piazza Europa?

Non solo è prossimo il rifacimento di piazza Europa, ma anche quello di uno dei palazzi che la dominano, quello all'angolo con corso Brunet, il palazzo ex Ubi, acquistato dalla Fondazione CRC e poi venduto, a fine aprile scorso, a Barra Costruzioni srl, impresa di Cuneo già protagonista di altre operazioni importanti in città. Tra queste, l'acquisto della ex sede di Confindustria in corso Dante e dell'edificio ex IPI della Provincia, dietro piazza Europa. Ora complesso residenziale ATLAS, è in fase di ultimazione.

La progettazione di ATLAS era stata affidata ad uno degli studi di architettura più prestigiosi della città, Kuadra. Barra pare lo abbia scelto anche per l'edificio di piazza Europa. Il progetto sarebbe alle battute finali, frutto di una collaborazione costante tra i due soggetti e aderente a quello che diventerà piazza Europa, interessata a sua volta da un'importante riqualificazione, che ne cambierà completamente il volto, a partire dal contestatissimo abbattimento dei dieci cedri che la dominano. Quello che segue è il progetto di piazza Europa, che cambierà completamente volto. Il primo edificio sulla destra è il palazzo acquistato da Barra Costruzioni srl, anch'esso destinato a cambiare volto. Sarà un palazzo perfettamente integrato nel contesto e, soprattutto, "sarà ad altissima efficienza energetica, il più efficiente della città e uno dei più efficienti in Italia", come aveva spiegato ad aprile Cristian Barra, che lo ha ribadito nuovamente stamattina, raggiunto al telefono. Si punta a completarlo entro il 2027. Sette piani, in totale poco meno di cinque mila metri quadri, totalmente da consolidare e bonificare dall'amianto. Al piano terra, dove c'era la banca, potrebbe ritrovare collocazione un istituto di credito. A breve, ha confermato ancora Barra, dovrebbe essere disponibile il render di un palazzo che che sarà molto diverso da quello di via XX Settembre e, quindi, privo di elementi troppo legati alle tendenze del momento.