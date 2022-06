Acquistare profumi Dior online: ecco come farlo in sicurezza

I prodotti Dior, dalla moda haute couture alla gioielleria, dagli orologi alla moda uomo, dai foulard al make up fino alle fragranze, fanno sognare uomini e donne di ogni età dal 1946: non per nulla l’iconico profumo Sauvage è stato lo scorso anno il più venduto al mondo fra i profumi maschili ed unisex e J’Adore è il secondo profumo femminile più venduto al mondo. Ma come acquistare in sicurezza profumi Dior On line?

Comprare i profumi on line sempre da siti sicuri

I siti sicuri hanno delle caratteristiche precise che li accomuna: in primo luogo l’indirizzo internet è il miglior biglietto da visita; basta cliccare due volte sulla barra dell’indirizzo e apparirà la forma completa. Se il link ha un lucchetto ed inizia con https:// sei su un sito sicuro, che non solo rispetta gli standard di sicurezza richiesti non solo per una navigazione on line senza sorprese, ma è sicuro anche e soprattutto per le transazioni monetarie; in sostanza, su siti con questo protocollo di sicurezza i dati delle vostre carte sono al sicuro.

Un'altra garanzia di qualità e di sicurezza è la buona reputazione dell’e-commerce sul mercato o se quell’e-commerce ha anche punti vendita fisici.

Un'altra caratteristica di un sito sicuro è il poter offrire indicazioni sugli ingredienti e le note olfattive del profumo, che sopperiscono al non poter annusare il profumo on line; se questo store è però dotato di punti vendita fisici, ci si può recare in profumeria per annusare il profumo che si vorrebbe acquistare on line.

Infine i siti sicuri devono fornire almeno due o tre diversi sistemi di pagamento fra carta di credito, Paypal, contrassegno carta prepagata, addebito diretto SEPA.

Perché acquistare profumi Dior

I profumi, così come tutte le altre creazioni Dior, hanno il loro segreto nella qualità delle materie prime e nella cura dei dettagli; dietro alle fragranze Dior si cela il naso di François Demachy, il profumiere-creatore della Maison. La sua passione per le materie prime lo porta a seguire di persona a Grasse, da agosto ad ottobre, la raccolta del gelsomino grandiflorum, che costituisce l’anima della fragranza J’adore, che sarà poi pesato e trattato per esaltarne le proprietà.

La stessa meticolosa passione lo ha spinto nel realizzare il profumo Sauvage nel riconoscibilissimo flacone bicolore dalle forme arrotondate, selezionando anche qui le migliori materie prime, inclusa la preziosa Ambra Grigia.

I profumi femminili J'adore e Miss Dior (che è stato il primo profumo femminile creato dalla Maison) sono poi ulteriormente impreziositi dalle abili mani degli artigiani che realizzano a mano con gesti sapienti i fiocchi in satin “porfumer” e “poignard”per rendere ogni flacone unico ed inimitabile.

I vantaggi di rivolgersi al mondo dell’online

Svi sono alcuni siti di e-commerce con concessione diretta di vendita online dei prodotti a marchio Dior, (tra questi vi è senza dubbio il sito dedicato alla bellezza Greta.shop, troverai sempre un ricco catalogo dei migliori prodotti Dior presenti sul mercato, e dei più noti marchi della cosmetica nazionale ed internazionale)

Gli esperti dei siti specializzati hanno selezionato in ogni settore esclusivamente i prodotti di categoria superiore, che garantiscono risultati nella cura e la bellezza del viso e del corpo: dai trattamenti anti-aging, al make up, dall’igiene personale ai profumi, dai solari all’epilazione, fino ai prodotti a marchio privato, ogni singolo prodotto è attentamente selezionato per offrire il massimo della qualità e del risultato.